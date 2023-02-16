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Как сделать так чтобы кот не боялся пылесоса: простой способ их подружить

16 февраля 2023, 10:06
Многие домашние питомцы панически боятся пылесоса и не могут спокойно пережить уборку дома. С этой проблемой можно справиться.
Кот, пылесос
Кот, пылесос / Коллаж Главреда

Коты - одни из самых популярных домашних животных и практически все они со страхом переживают уборку пылесосом. Все дело в шуме. О том, что вызывает страх и как с ним бороться - читайте далее.

Почему коты боятся пылесосов - причина страха

Эти пушистые животные обладают одной отличительной чертой - невероятно острым слухом. Слух у кошачьих гораздо сильнее развит, чем у человека и в природе он необходим для охоты и отслеживания добычи.

Острый слух и является главной причиной страха перед пылесосом. Звук этого устройства для котов звучит гораздо громче,чем для людей, его можно сравнить с ударом отбойного молотка.

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Можно ли пугать кошку пылесосом - для тех, кто любит поиграться

Так как для человека звук пылесоса не является устрашающим, многие люди любят во время игры испугать кота пылесосом или феном, однако делать это категорически не стоит.

Каждый раз, когда хозяин пугает кота пылесосом - возможность подружить животное с техникой отдаляется. Лучше стараться выбирать другие способы игр, а питомца приручить к пылесосу, чтобы он не испытывал стресс и угрозу каждый раз.

Как подружить кота с пылесосом - простой и действенный способ

Подружить кота с пылесосом достаточно просто, но процесс потребует времени и регулярности.

Перед уборкой отнесите кота в другую комнату и прикройте дверь. Каждый раз во время использования пылесоса приближайтесь к комнате с котом всё ближе и ближе. Таким образом кот будет привыкать к звуку постепенно и со временем перестанет его бояться. Главное - не совершайте резких движений с пылесосом, когда он уже будет на виду у питомца.

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