Как сделать свой дом в 10 раз лучше за 10 минут: лайфхаки

Цветы отлично украшают любое пространство/ pixabay.com

Чтобы быстро обновить свое домашнее пространство и сделать его еще более приятным для себя - не нужно много времени.

По словам интерьерного фотографа из США Нэнси Митчелл, она часто может за несколько минут улучшить место съемки и добавить в него стиля и креатива. И для этого не нужны особенные вещи или сложные предметы.

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Уберите что-нибудь

Коко Шанель говорила, что перед выходом нужно одеться, посмотреть на себя в зеркало и снять один аксессуар. Тоже самое применимо и к интерьерам.

Во многих интерьерах слишком много вещей. Избавление от одного или двух предметов создает более дышащую, расслабляющую атмосферу и дает оставшимся вещам шанс действительно сиять. Это не означает, что вам нужно избавляться от вещей, которые вы любите, — переносить их в другую комнату или складывать на хранение.

Пусть ваша мебель дышит

Еще один трюк, который фотограф часто использует, — это брать предметы мебели и перемещать их чуть дальше друг от друга. Попробуйте это! Даже несколько сантиметров могут иметь большое значение. Если у вас есть место, дайте вашей мебели немного больше места для "дыхания", это может сделать ваше пространство более легким и воздушным.

Еще один трюк? Отодвиньте мебель всего на несколько сантиметров от стены.

Добавьте цветы

Если вы присмотритесь, то заметите то, что объединяет многие из самых красивых фотосессий: свежесрезанные цветы. Прикосновение к природе добавляет комнате живости и текстуры и может помочь смягчить линии современного пространства. Иметь постоянно свежие цветы может быть немного дороговато, но вы можете добиться того же эффекта с комнатным растением, которое является одноразовой покупкой.

Фото Pinterest by Elizaveta

Нет прямым линиям

Один из способов сделать пространство более интересным — взять один объект и немного хаотично разместить его. Вы можете попробовать это с предметами мебели, такими как акцентные стулья или пуфики — нет правила, согласно которому все должно располагаться по четким линиям. Глядя на свой дом как стилист, вы можете раскрыть потенциал, который всегда был в нем.