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Как сделать свечу, которая будет гореть целый день: простой фокус с картофелиной

22 ноября 2022, 04:00

Главред делится секретом, как легко и просто сделать свечу в домашних условиях из картофеля.

свеча из картошки
Как сделать свечу в домашних условиях из картофеля / ua.depositphotos.com

В темные холодные вечера, когда выключают электричество, хочется, чтобы было хоть какое-то освещение. При этом проблема заключается в том, что фонарики быстро садятся, а свечи с невероятной скоростью догорают. И мы снова погружаемся во тьму. Кто бы мог подумать, но решить эту проблему вам поможет обычная картофелина. Далее рассказываем, как легко и просто сделать свечу в домашних условиях из картофеля.

Какие материалы нужны для изготовления свечи:

  • Глубокая не пластиковая тарелка (лучше брать стеклянную или из глины)
  • Небольшая картофелина
  • Импровизированный фитиль (можете взять обычную веревку из искусственных волокон, также подойдет марлевый бинт или шнуровка)
  • Масло подсолнечное (желательно рафинированное)

Пошаговая инструкция по изготовлению свечи:

  1. Возьмите тарелку и налейте в неё приблизительно 100 мл рафинированного подсолнечного масла.
  2. Отрежьте кусок фитиля длиной 6,5-7 см.
  3. Возьмите картофелину и вырежьте из нее кружочек толщиной примерно 2 см. Посередине кружочка сделайте отверстие для фитиля. Примите во внимание, что отверстие должно быть таким, чтобы веревка хорошо держалась и случайно не выпала.
  4. Теперь окуните фитиль и картофель в подсолнечное масло.
  5. Протяните фитиль через отверстие картофеля так, чтобы сверху было около 0,5 см веревки.
  6. Аккуратно положите свечу из картофеля в тарелку с растительным маслом. Затем подожгите ее. Ваша свеча готова!

Масло медленно поднимается фитилем вверх и дает вам свет. Такая свеча будет гореть приблизительно 7 часов. А когда закончится масло, можете осторожно его подлить в тарелку, и свеча снова зажжется.

Такая свеча является отличной альтернативой магазинным свечам, ведь из-за большого спроса стоят они сейчас недешево. Можете сделать таких свечей несколько и они осветят вашу квартиру в темные вечера.

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