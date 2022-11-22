Как сделать свечу, которая будет гореть целый день: простой фокус с картофелиной

Как сделать свечу в домашних условиях из картофеля / ua.depositphotos.com

В темные холодные вечера, когда выключают электричество, хочется, чтобы было хоть какое-то освещение. При этом проблема заключается в том, что фонарики быстро садятся, а свечи с невероятной скоростью догорают. И мы снова погружаемся во тьму. Кто бы мог подумать, но решить эту проблему вам поможет обычная картофелина. Далее рассказываем, как легко и просто сделать свечу в домашних условиях из картофеля.

Какие материалы нужны для изготовления свечи:

Глубокая не пластиковая тарелка (лучше брать стеклянную или из глины)

Небольшая картофелина

Импровизированный фитиль (можете взять обычную веревку из искусственных волокон, также подойдет марлевый бинт или шнуровка)

Масло подсолнечное (желательно рафинированное)

Пошаговая инструкция по изготовлению свечи:

Возьмите тарелку и налейте в неё приблизительно 100 мл рафинированного подсолнечного масла. Отрежьте кусок фитиля длиной 6,5-7 см. Возьмите картофелину и вырежьте из нее кружочек толщиной примерно 2 см. Посередине кружочка сделайте отверстие для фитиля. Примите во внимание, что отверстие должно быть таким, чтобы веревка хорошо держалась и случайно не выпала. Теперь окуните фитиль и картофель в подсолнечное масло. Протяните фитиль через отверстие картофеля так, чтобы сверху было около 0,5 см веревки. Аккуратно положите свечу из картофеля в тарелку с растительным маслом. Затем подожгите ее. Ваша свеча готова!

Масло медленно поднимается фитилем вверх и дает вам свет. Такая свеча будет гореть приблизительно 7 часов. А когда закончится масло, можете осторожно его подлить в тарелку, и свеча снова зажжется.

Такая свеча является отличной альтернативой магазинным свечам, ведь из-за большого спроса стоят они сейчас недешево. Можете сделать таких свечей несколько и они осветят вашу квартиру в темные вечера.

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