Как сделать свечу, которая будет гореть целый день: простой фокус с картофелиной

Главред делится секретом, как легко и просто сделать свечу в домашних условиях из картофеля.
В темные холодные вечера, когда выключают электричество, хочется, чтобы было хоть какое-то освещение. При этом проблема заключается в том, что фонарики быстро садятся, а свечи с невероятной скоростью догорают. И мы снова погружаемся во тьму. Кто бы мог подумать, но решить эту проблему вам поможет обычная картофелина. Далее рассказываем, как легко и просто сделать свечу в домашних условиях из картофеля.
Какие материалы нужны для изготовления свечи:
- Глубокая не пластиковая тарелка (лучше брать стеклянную или из глины)
- Небольшая картофелина
- Импровизированный фитиль (можете взять обычную веревку из искусственных волокон, также подойдет марлевый бинт или шнуровка)
- Масло подсолнечное (желательно рафинированное)
Пошаговая инструкция по изготовлению свечи:
- Возьмите тарелку и налейте в неё приблизительно 100 мл рафинированного подсолнечного масла.
- Отрежьте кусок фитиля длиной 6,5-7 см.
- Возьмите картофелину и вырежьте из нее кружочек толщиной примерно 2 см. Посередине кружочка сделайте отверстие для фитиля. Примите во внимание, что отверстие должно быть таким, чтобы веревка хорошо держалась и случайно не выпала.
- Теперь окуните фитиль и картофель в подсолнечное масло.
- Протяните фитиль через отверстие картофеля так, чтобы сверху было около 0,5 см веревки.
- Аккуратно положите свечу из картофеля в тарелку с растительным маслом. Затем подожгите ее. Ваша свеча готова!
Масло медленно поднимается фитилем вверх и дает вам свет. Такая свеча будет гореть приблизительно 7 часов. А когда закончится масло, можете осторожно его подлить в тарелку, и свеча снова зажжется.
Такая свеча является отличной альтернативой магазинным свечам, ведь из-за большого спроса стоят они сейчас недешево. Можете сделать таких свечей несколько и они осветят вашу квартиру в темные вечера.
Вас может заинтересовать:
- Как сделать фонарик из батареек: простая пошаговая инструкция, которую осилит каждый
- Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы
- Незаменимый помощник: 5 способов использования металлической губки, о которых мало кто знает