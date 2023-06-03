Как сделать сметану в домашних условиях: натуральный и вкусный продукт удивит

Главред расскажет, что кладут в сметану в качестве загустителя и как ее сделать самостоятельно.

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Как сделать сметану в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: instagram bager_foods/marufood_

Сметана - отличное дополнение ко многим блюдам. Однако сметана из магазина не всегда может порадовать качеством и натуральностью. Мы расскажем, что кладут в сметану в качестве загустителя и как ее сделать дома.

Сколько надо молока, чтобы сделать литр сметаны - правильные пропорции

Для того, чтобы сделать хорошую сметану, необходимо использовать только натуральные продукты.

В среднем на один литр сметану уходит около 5 литров свежего молока.

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Как сделать сметану в домашних условиях - простой способ

Приготовьтесь к тому, что процесс получения сметаны из молока небыстрый, и займет некоторое время.

Для приготовления вам понадобится жирное молоко (1л) и кефир (4 ст.л.). Сначала нужно вылить молоко в кастрюлю и вскипятить, после этого ему необходимо остыть температуры немного более высокой, чем температура тела. На температуре около 40 градусов с молока необходимо снять пенку и добавить в него кефир. Затем кастрюлю с полученной жидкостью отставьте в полотенце на 7 часов. Когда это время пройдет, необходимо полученную густую смесь процедить через марлю, процеживаться она будет около 8 часов, груз сверху класть вовсе ненужно. По исходу событий, хорошо вымешайте сметану и переложите в стеклянную миску.

Как сделать сметану из сливок - просто, но долго

Для того, чтобы сделать сметану из сливок, понадобится простокваша, сливки и много времени.

Для начала в 200 грамм простокваши выложите 400 грамм сливок, хорошо перемешайте и оставьте на двое суток. На протяжении этих дней смесь необходимо перемешивать. После двух дней миску необходимо накрыть пищевой пленкой и еще день отстоять в холодильнике.

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