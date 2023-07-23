Как сделать отпадные куриные крылышки: секрет кроется в одном ингредиенте

Главред рассказывает, как приготовить куриные крылышки в духовке, чтобы их хрустящая корочка просто свела с ума.

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Как приготовить куриные крылышки в духовке? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Куриные крылышки с хрустящей золотистой корочкой – это настоящее наслаждение, от которого невозможно отказаться. Их можно как жарить, так и запекать, маринуя в разнообразных соусах. А хрустящую корочку можно сделать с помощью одного секретного ингредиента, который точно найдется на вашей кухне. Главред рассказывает, как приготовить куриные крылышки в духовке, чтобы их хрустящая корочка просто свела с ума.

Чтобы сделать аппетитную корочку на куриных крылышках, стоит воспользоваться простым трюком с одним секретным ингредиентом. Знаете ли вы, зачем в куриные крылышки добавляют крахмал? Все очень просто. Благодаря крахмалу крылышки становятся просто непревзойденными. После приготовления мясо просто тает во рту, а золотистая корочка приводит всех в восторг.

Как жарить крылышки в духовке: пошаговая инструкция

Прежде всего нужно разрезать каждое крылышко на две части. После этого крылышки нужно замариновать. Если вы не хотите терять время на приготовление маринада, то можете приобрести уже готовый. Сейчас на прилавках супермаркетов есть множество разнообразных маринадов на любой вкус. Лучше всего, чтобы крылышки мариновались всю ночь. Поэтому накройте миску с крылышками пищевой пленкой и отправьте в холодильник.

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На следующий день начинаем готовить крылышки. Выкладываем замаринованные крылышки на дощечку. После этого берем крахмал и посыпаем им крылышки. Можно брать как картофельный, так и кукурузный крахмал. Посыпать крылышки крахмалом нужно с обеих сторон. Лучше всего это делать через ситечко. Крахмал можно не жалеть, ведь именно он сделает корочку просто фантастической.

Далее берем противень и застилаем его пергаментом. Выкладываем крылышки на противень и ставим его в духовку. Сколько по времени запекать куриные крылышки? Выпекать крылышки нужно при температуре 200 градусов примерно 40 минут. Заметим, что противень с крылышками лучше ставить на верхние уровни духовки.

Через 40 минут можете доставать крылышки из духовки и угощать ими родных и друзей. Приятного аппетита!

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