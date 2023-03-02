Как сделать омолаживающий макияж после 50-ти: 6 секретов опытных визажистов

Безупречный тон, чувственные губы и горящий взгляд - макияж с лифтинг-эффектом может сотворить настоящее волшебство на лице.

Какой макияж подходит женщине 50 лет / pexels.com

Визажисты четко знают, какой макияж подходит женщине, когда она пересекла возрастную метку "50". Тогда для зрелых красоток наступает эра лифтинг-макияжа, но пугаться этого не стоит.

Чем отличается лифтинг-макияж от обычного? С возрастом лицо женщины меняется, а значит в мэйкапе нужно сместить акценты и тщательно пересмотреть свою косметичку. Тогда вас точно заподозрят в употреблении молодильных яблок.

Главная задача макияжа с эффектом лифтинга в том, чтобы омолодить лицо без постороннего вмешательства. Главред расскажет, как сделать возрастной макияж в домашних условиях по заветам опытных визажистов.

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1. Подготовка к макияжу с лифтинг-эффектом начинается на этапе ухода за кожей. Опытные визажисты сперва тщательно увлажняют лицо, затем – наносит праймер с легкой текстурой (сыворотка – идеальный вариант). И лишь после этого – тональное средство. Тут тоже стоит отдать предпочтение средствам на водной основе с натуральными компонентами, которые мягче ложатся на кожу, не создавая эффекта маски. Обратите внимание на ВВ-кремы и кушоны в качестве тонального средства. Что же касается оттенков, то выбирать следует тот, что максимально приближен к вашему естественному цвету лица, но с розовым подтоном.

Как сделать макияж с лифтинг-эффектом / pexels.com

2. Да, консилер нужен. Без него никуда не деться, если речь идет о том, чтобы сделать качественный макияж с омолаживающим эффектом. Здесь нужно запомнить несколько правил: выбирать жидкое средство со светоотражающим эффектом строго в тон вашей коже. На консилер светлее – строгое табу, иначе все заломы и морщины будут, конечно, тщательно зарисованы, но и ярко подчеркнуты кричащими белыми пятнами на общем фоне. Да еще и прибавляют отечности. Наносить консилер нужно: от внутреннего уголка глаза до средины глазного яблока, вокруг носа и в носогубные складки (кожа там часто краснеет от вен или темнеет).

3. Пудра в лифтинг-макияже – строго транспарентная (прозрачная) и только там, где был нанесен консилер. И в т-зону (она жирнеет быстрее других участков на лице). В остальном запудривать естественное сияние лица не стоит. Кстати, о сиянии. Хайлайтер с мелкими частицами в возрастном макияже очень приветствуется. Немного на скулах, во внутренних уголках глаз и под бровью, и ваше лицо сияет изнутри. Также не стоит отказываться от румян. Но для лифтинг эффекта стоит усвоить – а) кремовая текстура, б) максимально светлые и естественные оттенки, в) микродозы средства, которые нужно мягко растушевывать от яблочек щек к вискам.

Как сделать возрастной макияж в домашних условиях / pexels.com

4. Черная подводка и жирная драматичная стрелка с заломом – такой макияж прибавляет возраст. Для мэйкапа с эффектом лифтинга можно использовать оттенки синего, фиолетового, коричневого, оливкового. На слизистую нижнего века визажисты советуют наносить: светлокожим дамам – подводки бежевых, розовых и лавандовых оттенков, для более смуглых – бронзу и розовое золото. Этот прием поможет "омолодить" взгляд, сделать его более выразительным, и скроет желтизну белков глаз, которая может появиться с возрастом.

5. Для ежедневного использования тушь для ресниц следует выбирать с удлиняющим эффектом – густо прокрашенные, объемные ресницы создают эффект накладных, что "утяжеляет" взгляд. Экстра-объем только для вечерних выходов. Длинные "легкие" реснички визуально делают глаз более открытым, а взгляд – свежим. В омолаживающем макияже также не стоит прокрашивать ресницы на нижнем веке – лишняя тень под глазами вам ни к чему.

Какой макияж молодит лицо / pexels.com

6. Губы с возрастом теряют свой естественный оттенок, на них появляются морщинки. Омолаживающий макияж для губ не терпит перламутровых помад, темных оттенков и четких контуров. Если же вы прикипели душой к своему карандашу для губ, используйте оттенок, максимально приближенный к вашему естественному цвету губ не зависимо от того, какой цвет помады вы планируете использовать. Кстати, это средство лучше выбирать с увлажняющим эффектом – естественным блеск добавит губам объема.

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