Как сделать мраморные яйца на Пасху - рецепт, который "разрывает" Tik-Tok

Видео собрало уже почти 400 тысяч лайков и сотни репостов.
Близится Пасха 2022, и многие хозяйки хотят выделиться или порадовать своих близких оригинальным окрасом яиц.
На смену "бабушкиному" методу с луковой шелухой приходят все новые способы. Кулинарный блогер Виктория в своем TikTok показала рецепт, с помощью которого можно сделать пасхальные яйца мраморными.
Кстати, ее видео собрало уже почти 400 тысяч лайков и сотни репостов.
Итак, приступим. Для начала измельчите луковую шелуху. Сырые яйца сначала необходимо мокнуть в воду, а потом в шелуху.
Далее их необходимо завернуть в марлю и перевязать ниткой.
Яйца перемещаем в кастрюлю и заливаем водой. Посуду лучше брать ту, которую не жалко, поскольку зеленка может ее покрасить.
В кастрюлю добавляем:
- 1 чайную ложку соли;
- 10 мг зеленки.
Варим яйца 12 минут после закипания воды. Готовые пасхальные яйца остужаем и вымываем. Для блеска их можно протереть подсолнечным маслом.
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