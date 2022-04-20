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Как сделать мраморные яйца на Пасху - рецепт, который "разрывает" Tik-Tok

20 апреля 2022, 09:46

Видео собрало уже почти 400 тысяч лайков и сотни репостов.

Как сделать мраморные яйца на Пасху / скриншот

Близится Пасха 2022, и многие хозяйки хотят выделиться или порадовать своих близких оригинальным окрасом яиц.

На смену "бабушкиному" методу с луковой шелухой приходят все новые способы. Кулинарный блогер Виктория в своем TikTok показала рецепт, с помощью которого можно сделать пасхальные яйца мраморными.

Кстати, ее видео собрало уже почти 400 тысяч лайков и сотни репостов.

Итак, приступим. Для начала измельчите луковую шелуху. Сырые яйца сначала необходимо мокнуть в воду, а потом в шелуху.

Далее их необходимо завернуть в марлю и перевязать ниткой.

Яйца перемещаем в кастрюлю и заливаем водой. Посуду лучше брать ту, которую не жалко, поскольку зеленка может ее покрасить.

В кастрюлю добавляем:

  • 1 чайную ложку соли;
  • 10 мг зеленки.

Варим яйца 12 минут после закипания воды. Готовые пасхальные яйца остужаем и вымываем. Для блеска их можно протереть подсолнечным маслом.

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viber
Пасха рецепт пасхальные яйца
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