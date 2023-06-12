Как сделать малосольные огурцы за один час: простой трюк с пакетом

Главред рассказывает, как быстро сделать малосольные огурцы и порадовать фантастической закуской родных и друзей.

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Как быстро сделать малосольные огурцы? / Коллаж: Главред, фото: instagram / olena_prokhorchuk, instagram / appetizing_melody

Малосольные огурцы – это вкусная и освежающая закуска, которая украшает любой стол. Однако чтобы огурцы засолились, обычно, нужно подождать хотя бы три дня. Знаете ли вы, что можно приготовить аппетитные малосольные огурцы всего за один час? Главред рассказывает, как быстро сделать малосольные огурцы и порадовать фантастической закуской родных и друзей.

Быстрые малосольные огурцы: как сделать

Берем 5-7 огурчиков и нарезаем их. Каждый огурец нужно нарезать на 8 частей. Сначала разрезаем огурец пополам, а затем каждую половинку делим еще на 4 части.

После этого берем целлофановый пакет и отправляем туда нарезанные огурцы.

Далее к огурцам кладем 2 лавровых листика, 5 горошин душистого перца, 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку столового 9% уксуса, 2 столовых ложки подсолнечного масла.

Также в огурцы малосольные быстрого приготовления нужно добавить 3-4 небольших зубчиков чеснока. Чеснок предварительно нужно натереть на мелкой терке или пропустить через чесночницу.

Кроме того, не забудьте добавить к огурчикам свежую зелень: укроп или петрушку. Возьмите небольшой пучок зелени и мелко нарежьте его, а затем отправьте в пакет с огурцами.

После этого берем пакет и выпускаем из него весь воздух. Далее пакет нужно плотно завязать.

Теперь нужно все огурцы в пакете хорошенько перемешать, чтобы все специи равномерно распределились.

Затем берем еще один пакетик и кладем в него пакет с огурцами. Воздух нужно также выпустить и крепко завязать. Теперь оставляем малосольные огурцы в пакете на один час.

Через один час можем развязывать пакеты и пробовать огурцы. Вы будете удивлены, но малосольные огурцы в пакете за час стали невероятно вкусными и ароматными. Такое блюдо можно готовить хоть каждый день, ведь рецепт очень простой и быстрый. Приятного аппетита!

Смотрите видео о том, как приготовить малосольные огурцы на газированной минеральной воде:

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