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Как сделать макияж стойким в жару: эксперты дали важные советы

21 июня 2022, 04:20

Летом не все девушки могут отказаться от нанесения косметики. Как сделать макияж стойким рассказали специалисты.

макияж
Яркий летний макияж - главные секреты нанесения косметики / ua.depositphotos.com

В жаркую пору года многие девушки напрочь отказываются от макияжа. Одни представительницы прекрасного пола дают своей коже "отдохнуть", а другие - очень переживают, что на палящем солнце из красота попросту "поплывет".

Как можно и нужно красится в жару, чтобы всегда оставаться привлекательной, поведали бьюти-эксперты и дали важные советы.

Тонизируйте кожу, ведь она "на грани"

Как сделать макияж стойким в жару - в первую очередь нужно тонизировать кожу, которая сейчас находится "на грани срыва". По утрам стоит протирать ее кубиком льда из минеральной воды. В том случае, если вы не никак можете обходится без тоника, нужно использовать тот, что не содержит спирта, который сушит кожу.

Дневной макияж 2022: увлажняйте кожу

Яркий летний макияж получится в том случае, если пользоваться увлажняющим кремом. Ведь сейчас нашей коже катастрофически не хватает увлажнения, поэтому используйте крем в большем количестве, чем обычно, а перед нанесением макияжа удалите остатки салфеткой.

Используйте облегченный мейк

Модный макияж на лето-2022 - тот, который не предусматривает нанесения тонального крема, ведь летом наши поры раскрыты максимально (эффект почти как в бане), и смесь пота с косметикой может привести к образованию прыщей. Если же от тонального крема отказаться невозможно, используйте легкие флюиды, которые не закупоривают поры кожи.

Очищайте кожу

Обязательно нужно помнить не только о том, как правильно делать летом макияж, но и как с ним правильно распрощаться. Ни в коем случае не ложитесь спать с косметикой на лице. Перед сном тщательно очищайте кожу от остатков косметики и пыли, а с утра - от образовавшегося за ночь жира. Два раза в неделю обязательно делайте мягкий пилинг, который поспособствует обновлению кожи, да и загар "ляжет" ровнее.

Закрепите красоту

Самая главная идея макияжа для начинающих и для профи - купите специальный спрей для закрепления макияжа, который действует по принципу лака для волос, но менее липкий. Именно это средство поможет сделать так, чтобы мейк не "потек" на жаре. Но есть условие - это средство запрещено использовать ежедневно, оно подойдет лишь для отдельных случаев (торжеств, праздников).

Какую косметику использовать летом:

  • Праймер - залог "выносливого" макияжа, ведь у него легкая консистенция и наносится он буквально за несколько секунд.
  • Тональный крем стоит выбирать с SPF и супер стойкими свойствами.
  • Пудровые текстуры лучше использовать вместо кремовых
  • Гель для бровей is a must - он не течет, а наоборот зафиксирует брови на весь день
  • Губы-градиент вместо яркой помады

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