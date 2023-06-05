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Как сделать идеальный фарш из индейки: феерические секреты от мишленовских поваров

Алина Дембицкая
5 июня 2023, 16:06 обновлено 5 июня, 16:06
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В зависимости от вида блюда, которое вы собрались приготовить, способ приготовления фарша из индейки будет отличаться.
мясо индейки
Как улучшить вкус фарша из индейки? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Мясо индейки является чрезвычайно полезным для нашего организма, ведь оно богато важными микроэлементами и витаминами, такими как железо, цинк, фосфор, витамин А, Е и В6. Еще одним преимуществом мяса индейки является его низкая калорийность. Именно поэтому индейка – это идеальный выбор для тех, кто хочет похудеть.

Одним из самых популярных вариантов использования мяса индейки является приготовление фарша, который может стать основой многих блюд. Однако довольно часто фарш из индейки не получается таким, как хотелось бы. Главред рассказывает, как улучшить вкус фарша из индейки.

В зависимости от вида блюда, которое вы собрались приготовить, способ приготовления фарша будет отличаться. Поэтому далее объясняем, как приготовить идеальный фарш из индейки для котлет, супа с фрикадельками и пирожков.

Приготовить идеальный суп с фрикадельками очень просто, если вы знаете один простой трюк. В фарш нужно обязательно добавить куриное яйцо. Если этого не сделать, то ваши фрикадельки не будут держать форму и просто распадутся. Кроме того, есть еще один хитрый трюк, который используют опытные повара при приготовлении супа с фрикадельками. Если вы хотите, чтобы ваш суп был непревзойденным, то перед тем как готовить фрикадельки, нужно сварить бульон из индейки. Все дело в том, что фрикадельки не дадут супу никакого навара, а потому он получится не вкусным. После приготовления бульона, добавьте все необходимые ингредиенты в суп, а фрикадельки бросьте за 10 минут до окончания приготовления.

Если вы не знаете, как сделать котлеты из индейки мягкими, то есть очень простой секрет. Во время приготовления фарша к нему нужно добавить куриное яйцо и немного твердого сыра. На 500 граммов фарша понадобится примерно 150 граммов натертого сыра. Благодаря сыру ваши котлетки будут не только мягкими и нежными, но еще и никогда не потеряют форму во время жарки.

Опытные кулинары во время приготовления пирожков из мяса индейки пользуются невероятным секретом. Они посыпают кунжутом не только сами пирожки, но и добавляют его в фарш. Теперь вы тоже знаете, как улучшить вкус индейки. Именно благодаря кунжуту пирожки из индейки получаются бесподобными. Просто обжарьте семена кунжута на сковороде в течение 3-4 минут и добавьте его в ранее обжаренный фарш. На 500 граммов фарша понадобится 100 граммов кунжута.

Смотрите видео о том, как приготовить праздничную индейку и йоркширские пудинги:

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