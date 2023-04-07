УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как сделать хорошую четверговую соль: 3 главных правила, чтобы не болеть

Елизавета Бельмас
7 апреля 2023, 12:34 обновлено 7 апреля, 12:47
65
Самый большой христианский праздник Пасха уже совсем скоро.
Как сделать хорошую четверговую соль
Как сделать хорошую четверговую соль / коллаж фото instagram ot_nas

Последняя неделя перед светлым праздником наполнена давними традициями и приметами. Каждый день в ней особенный, и четверг - не исключение. В этот день христиане не только убирают дома, также они готовят и освящают четверговую соль, чтобы в дальнейшем она спасла от болезней.

Согласно истории, Иуда осквернил соль своей рукой, потому теперь нужно помнить об этом и каждый год защищать себя.

Для чего освящают соль - традиция чистого четверга

Народное сознание говорит о том, что соль нужно освятить в чистый четверг, чтобы не стать соучастником греха, который совершил Иуда. После освящения такая соль служит защитой от болезней для всей семьи и даже гостей дома. Четверговая соль считается мощные оберегом, который должен быть у каждого, чтобы защититься от недугов и зла.

видео дня

В чем польза четверговой соли - особенности оберега

Как правило, четверговую соль готовят один раз в году, после чего используют на протяжении всех 12 месяцев и готовят новую. Такая соль добавляется в еду тем, кто болеет. Также ее нередко носят в мешочках с собой в качестве оберега и ставят на стол во время визита гостей. Четверговой соли дают силу защищать людей и их здоровье.

Однако целебная соль от недугов может защищать не только физически, помимо этого она не дает навести на человека порчу и не впускает в его жизнь тяжелые ссоры с окружающими людьми.

Как сделать хорошую четверговую соль - главные правила

Издавна четверговую соль готовят в ночь со среды на четверг или рано утром в четверг. Чаще всего это делают двумя популярными способами: с травами или ржаной мукой.

В первом случае необходимо поломать черный хлеб на кусочке и вымочить его в воде, после чего добавить в эту смесь соль и молотые травы - розмарин, мелиссу и мяту. То, что получилось - необходимо выпекать в духовке, пока соль не почернеет, после чего ее необходимо просеять и сохранить в мешочек.

Также христиане пользуются и другим способ прокаливания соли, он более простой. Вам понадобится: смешать килограмм соли с десятью ложками ржаной муки, после чего все это высыпать в сковороду (желательно чугунную) и перемешать с помощью деревянной ложкой. Пока соль будет прокаливаться - можно читать молитву. После того как соль остынет, ее также нужно просеять и пересыпать в мешочек.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Также вам может быть интересно:

Пасха чистый четверг традиции интересные новости
Реклама

Главное за день

"Украина не торгует территориями": в МИД ответили президенту Бразилии насчет Крыма

"Украина не торгует территориями": в МИД ответили президенту Бразилии насчет Крыма

13:50 Украина
"Войдут в бункер Путина и назовут преемника": Пионтковский сказал, как изменится власть в РФ

"Войдут в бункер Путина и назовут преемника": Пионтковский сказал, как изменится власть в РФ

13:24 Мир
ВСУ пойдут на прорыв и перережут сухопутный "коридор" в Крым - Ходжес

ВСУ пойдут на прорыв и перережут сухопутный "коридор" в Крым - Ходжес

12:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:50

Россияне могли портить истребители МиГ-29 перед их передачей ВСУ - министр обороны Словакии

13:50

"Украина не торгует территориями": в МИД ответили президенту Бразилии насчет Крыма

13:44

"Тина убита горем": Венсан Кассель разводится со своей молодой женой

13:24

"Войдут в бункер Путина и назовут преемника": Пионтковский сказал, как изменится власть в РФВидео

13:10

Политолог пояснил, поможет ли Трампу ситуация с судом выиграть выборы президента США

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:47

ВСУ пойдут на прорыв и перережут сухопутный "коридор" в Крым - Ходжес

12:34

Как сделать хорошую четверговую соль: 3 главных правила, чтобы не болетьВидео

12:18

Сиротами остались 8 детей: на фронте погиб защитник Украины из Закарпатья

12:10

Власти хотят поднять тариф на свет для украинцев: сколько будет стоить киловатт - СМИВидео

Реклама
12:10

Или в Африку, или на плаху: астролог Влад Росс предсказал, что ждет Пригожина и ЧВК "Вагнер"Видео

12:01

"Я 35 лет преподавала на русском": в Ирпене скандал – педагог отказалась вести пары на украинскомВидео

11:50

"Поддерживаем цифровизацию строительства, предусмотренную проектом №5655" - USAID

11:35

Макрон в Пекине пытается убедить Си Цзиньпина не идти ва-банк с Путиным - AxiosВидео

11:16

"Русским надо встать на колени и извиниться": Вайкуле жестко прошлась по РФ и ПутинуВидео

11:05

Гороскоп на завтра 8 апреля 2023: Скорпионам – препятствие, Рыбам - трудностиВидео

11:00

Казино "Космолот": как украинцы помогают богатеть россиянину из санкционного списка СНБО

10:55

"Это вызывает тревогу": политолог указал на риски для Украины, если Трамп возглавит СШАВидео

10:50

Президент Бразилии опозорился заявлением о войне: предложил отдать Крым РФВидео

10:42

Торгуют онлайн: на Ровенщине не прячась производят сигареты-подделки

10:29

Решение о возвращении Крыма должна принимать Украина - Блинкен

Реклама
10:07

Денежный магнит: какие цифры на купюрах привлекают достаток и процветание

10:07

Пенсионный возраст для некоторых украинцев поднимут на 5 лет: кому не повезетВидео

10:04

Мощные взрывы в Мелитополе уничтожили технику оккупантов, которую те свозили 4 дня – ФедоровВидео

09:50

Суд превращает в шоу: Трамп начинает громкую предвыборную кампанию — эксперт

09:35

Что важно понимать при попытках анализа действий РФ?мнение

09:08

"Скоро Пасха, покупайте мяско и колбаску": 5-летний Матвей стал звездой сети из-за вирусного видеоВидео

09:00

Максим Яли: Трамп — популист, его мнение по Украине может измениться после выборовЭксклюзив

08:51

РФ создает отряды "Шторм Z"для боев в городах – ISW

08:46

За неделю ВСУ уничтожили под Авдеевкой 4 тысячи оккупантов РФ – ISW

08:15

Гороскоп на сегодня 7 апреля 2023: Водолею – прощание с прошлым, Тельцу - успехВидео

08:05

В ДТП погиб бывший нардеп Владимир Стретович

08:04

"Запад раскусил блеф Путина": РФ опозорилась угрозами о последствиях за пересечение "красных линий" – BildВидео

08:03

Можно ли посадить авокадо во дворе: миф или реальностьВидео

07:30

Решение о переговорах с РФ должна принимать только Украина - Белый дом

06:45

В соцсети "слили" документы США и НАТО о подготовке контрнаступления ВСУ – The New York Times

06:27

Меньше всего хочется, чтобы Украина сама себя победиламнение

05:30

Как ухаживать за сливой, чтобы она плодоносила и принесла богатый урожай

04:00

Журналист рассказал, может ли российская пропаганда в один момент стать бессильнойВидео

03:25

Лучше, чем в бразильский сериалах: известная актриса стала мамой дочери своего погибшего сына

03:20

Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащитьВидео

Реклама
02:52

Как часто нужно менять зубную щетку: что говорят стоматологи

02:20

"Это был бы желаемый для Украины вариант": журналист оценил шансы гражданской войны в РФВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, могут ли скандалы вокруг УПЦ МП повлиять на помощь Запада УкраинеВидео

00:51

Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреляВидео

00:21

Как сделать вкуснейший твердый сыр за 15 минут: простой фокус с двумя ингредиентамиВидео

06 апреля, четверг
23:45

Дочь не дождалась папу-защитника: на войне погиб талантливый музыкант и дирижер

23:06

Оружие и боеприпасы: Зеленский заявил о мощной поддержке ВСУ после визита в ПольшуВидео

22:30

Китай может занять проукраинскую позицию: Мусиенко назвал важное условиеВидео

22:01

Украина должна стать 33-м членом НАТО - РезниковВидео

21:43

Бывшая невестка Елизаветы II врезала правду про Чарльза III и КамиллуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять