Как сделать хорошую четверговую соль: 3 главных правила, чтобы не болеть

Самый большой христианский праздник Пасха уже совсем скоро.

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Как сделать хорошую четверговую соль / коллаж фото instagram ot_nas

Последняя неделя перед светлым праздником наполнена давними традициями и приметами. Каждый день в ней особенный, и четверг - не исключение. В этот день христиане не только убирают дома, также они готовят и освящают четверговую соль, чтобы в дальнейшем она спасла от болезней.

Согласно истории, Иуда осквернил соль своей рукой, потому теперь нужно помнить об этом и каждый год защищать себя.

Для чего освящают соль - традиция чистого четверга

Народное сознание говорит о том, что соль нужно освятить в чистый четверг, чтобы не стать соучастником греха, который совершил Иуда. После освящения такая соль служит защитой от болезней для всей семьи и даже гостей дома. Четверговая соль считается мощные оберегом, который должен быть у каждого, чтобы защититься от недугов и зла.

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В чем польза четверговой соли - особенности оберега

Как правило, четверговую соль готовят один раз в году, после чего используют на протяжении всех 12 месяцев и готовят новую. Такая соль добавляется в еду тем, кто болеет. Также ее нередко носят в мешочках с собой в качестве оберега и ставят на стол во время визита гостей. Четверговой соли дают силу защищать людей и их здоровье.

Однако целебная соль от недугов может защищать не только физически, помимо этого она не дает навести на человека порчу и не впускает в его жизнь тяжелые ссоры с окружающими людьми.

Как сделать хорошую четверговую соль - главные правила

Издавна четверговую соль готовят в ночь со среды на четверг или рано утром в четверг. Чаще всего это делают двумя популярными способами: с травами или ржаной мукой.

В первом случае необходимо поломать черный хлеб на кусочке и вымочить его в воде, после чего добавить в эту смесь соль и молотые травы - розмарин, мелиссу и мяту. То, что получилось - необходимо выпекать в духовке, пока соль не почернеет, после чего ее необходимо просеять и сохранить в мешочек.

Также христиане пользуются и другим способ прокаливания соли, он более простой. Вам понадобится: смешать килограмм соли с десятью ложками ржаной муки, после чего все это высыпать в сковороду (желательно чугунную) и перемешать с помощью деревянной ложкой. Пока соль будет прокаливаться - можно читать молитву. После того как соль остынет, ее также нужно просеять и пересыпать в мешочек.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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