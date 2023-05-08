Как сделать хороший туалет на даче: ловкий фокус о котором не все знают

Какой глубины копать туалет на даче - как устроить туалет на дачном участке.

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Туалет на даче своими руками / Instagram/dom.v.sibiri

Большинство дач не являются местом постоянного проживания, поэтому удобства там, обычно, самые минимальные. Это относится и к туалетам, ведь в основном их располагают отдельно на улице в виде небольшого строения с выгребной ямой.

Такие конструкции наиболее простые и под силу многим дачникам, которые в состоянии держать в руках лопату и молоток. Поэтому вопрос о том, как построить туалет на даче, рано или поздно встает перед многими дачниками.

Как правильно сделать туалет на даче

Туалет с выгребной ямой является наиболее распространенным видом санузла на даче. Он прост в использовании и не потребует больших затрат.

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Порядок действий:

сначала определите место расположения туалета: оно не должно быть вплотную к дому (из-за вероятности наличия неприятных запахов), и должно иметь место для подъезда спецмашины (для откачивания содержимого ямы-отстойника);

необходимо выкопать яму для скапливания нечистот (можно сделать вручную, или пригласить бригаду землекопов, либо воспользоваться услугами небольшого экскаватора);

укрепленную яму необходимо накрыть прочным настилом (деревянным или железобетонным), в котором не забудьте оставить широкое отверстие;

после этого нужно возвести сам домик-туалет с дверью (деревянный, либо кирпичный, также желательно оборудовать его электрическим освещением).

Какой должна быть яма для уличного туалета

По существующим рекомендациям глубина выгребной ямы обычно составляет не менее 2,5-3 метров. Ее ширина при этом должна быть не менее 1-1,5 метров. После того, как земляные работы будут окончены, укрепляют стенки выгребной ямы: необходимо установить опалубку по периметру, поместить металлическую сетку и залить бетоном. Кроме того, на дно выгребной ямы насыпают слой щебня.

Как сделать комфортный туалет на даче

Если проект дом не предусматривал наличие санузла, определите место, где его разместите. Далее необходимо соорудить перегородку, отделив помещение туалета от жилого пространства. Для этого используйте кирпич, гипсокартон, плотную фанеру или ОСБ (в зависимости от материала самой дачи). Для утепления внутри каркаса укладывают теплоизоляционный материал. Необходимо будет установить дверь, отделяющую санузел от других помещений. После этого нужно выбрать место расположения унитаза.

Если вы решили установить сточную систему, тогда необходимо сделать отвод – канализацию. В этом случае туалет необходимо подключить к водопроводу. Кроме того, на участке также должна быть оборудована система-септик, куда будут попадать нечистоты. Если не до конца уверены в своих силах по обустройству всей сантехнической системы, лучше воспользоваться услугами специалистов-сантехников.

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