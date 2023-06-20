Как сделать фантастические котлеты с аппетитной корочкой: безумный трюк сведет с ума

Главред рассказывает, в чем можно обвалять котлеты перед жаркой, чтобы их хрустящая корочка всех свела с ума.

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В чем можно обваливать котлеты перед жаркой? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram / alona _ _ alona.m

Вкусные и сочные котлеты с хрустящей корочкой – это невероятное наслаждение, от которого никто не может отказаться. Есть множество секретов приготовления этого бомбического блюда, о которых стоит знать, чтобы жареные котлеты были непревзойденными. Опытные хозяйки начинают с выбора качественного мяса, а заканчивают правильными пропорциями специй и приправ. Кроме того, особое внимание хозяйки уделяют процессу жарки котлет. Сегодня Главред расскажет, в чем можно обваливать котлеты перед жаркой, чтобы их хрустящая корочка всех свела с ума.

Многие хозяйки привыкли обваливать котлеты перед жаркой в панировочных сухарях. Однако это не единственный ингредиент, который может сделать готовое блюдо незабываемым. Если вы не знаете, в чем обваливать котлеты вместо панировочных сухарей, то имеем для вас безумный трюк. Этот ингредиент точно найдется на вашей кухне!

Кто бы мог подумать, но обычная мука может творить чудеса с котлетами. Опытные хозяйки постоянно пользуются этим трюком. Во-первых, с помощью муки на котлетах образуется хрустящая корочка. Во-вторых, мука сделает котлеты невероятно мягкими, так как все соки останутся внутри котлет и не будут вытекать во время жарки. Если вы еще сомневаетесь в том, нужно ли котлеты обваливать в муке перед жаркой, то делимся с вами третьим преимуществом: с помощью муки ваши котлеты никогда не подгорят во время жарки.

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Теперь вы знаете, что лучше использовать для панировки котлет. С помощью этого простого трюка ваши котлеты сметут со стола за считанные секунды и еще попросят добавки.

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