Как сделать дома идеальный порядок: 3 секрета, которые позволят забыть о постоянных уборках

Секреты чистого дома довольно просты. Если выполнять несколько правил, вам не придется часто "выливать семь потов" в погоне за чистотой дома.

Как сделать дома идеальный порядок/ ua.depositphotos.com

Постоянные уборки истощают. Поэтому когда приходит время очередной запланированной уборки, браться за нее часто нет абсолютно никакого желания. "Но как привести свой дом в порядок без таких регулярных "пыток"?", – спросите вы. На самом деле, очень просто.

У каждого дома есть такие места, которые наиболее загрязнены. Если правильно уделять им время ежедневно вне запланированных уборок, то вы уже с первых дней заметите, что дома стало существенно чище. А со временем можно будет даже сократить количество ваших регулярных уборок дома.

Итак, давайте разбираться, какие наиболее загрязненные места требуют нашего максимального внимания.

Кухонный стол, мойка и плита

Думаю, никто не будет спорить, что именно эти поверхности на кухне больше всего нуждаются в регулярной очистке. Лучше протирать их сразу после того, как на них появились загрязнения. Ведь на плите и столе могут появиться желтые пятна, если не устранять загрязнения поскорее.

Для того, чтобы протереть плиту или стол сразу после приготовления пищи, понадобится всего несколько минут. Вы даже опомниться не успеете, как задание уже будет выполнено. Зато если постоянно оставлять это на потом, оно будет висеть над вами обузой. А за испачканным столом потянется и другой беспорядок, ведь вы и ваши домочадцы возьмут за привычку оставлять "на потом" и непомытую посуду, и неубранный мусор на полу и тому подобное.

Грязная посуда

Его также не стоит оставлять "на потом". Гораздо легче сразу помыть несколько тарелок и чашек, чем вымывать гору посуды, которая соберется за несколько приемов пищи.

Кроме этого, свежие загрязнения на посуде легче вымываются. Если же пройдет по крайней мере несколько часов, процесс мытья будет уже сложнее.

Ванна и раковина

Возьмите за привычку споласкивать ванну водой сразу после того, как помылись в ней или приняли душ. Так же нужно споласкивать и раковину после всех гигиенических процедур – бритья, чистки зубов, мытья рук и лица и т.п.

Если помыть ванну и раковину сразу, то потом не придется прикладывать усилия, чтобы отчистить налет, который уже успеет въесться.

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