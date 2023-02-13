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Как сделать, чтобы масло не стреляло: чрезвычайно простой способ навсегда забыть о проблеме

13 февраля 2023, 18:32
Ситуация, когда масло стреляет при жарке, не только затрудняет приготовление пищи и создает неудобства, но и может быть достаточно опасной.
Сковородка, подсолнечное масло
Есть очень простой способ, как сделать, чтобы масло не стреляло/ ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка во время приготовления пищи на сковородке регулярно сталкивается с проблемой, когда брызги от масла летят во все стороны. Сдержать подсолнечное масло от такого "поведения", когда оно уже достаточно нагрелось, довольно трудно. Еще сильнее оно может "стрелять", когда вы выкладываете на разогретую поверхность пищу, которую собираетесь готовить. Такая ситуация не только создает неудобства, но и может быть даже опасной. Поэтому не лишним будет знать наперед, что делать, если масло брызгает.

Обычно любое масло брызгает во время нагревания и тем более во время контакта с пищей. Но в этом вопросе есть нюансы.

Почему масло стреляет во время жарки

Образование брызг, которые разлетаются во все стороны – это типично для любого вида масла. Однако чем качественнее продукт, тем меньше будет масштаб такой проблемы.

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Первая причина образования брызг – остатки воды на поверхности сковородки. Вода не смешивается с маслом, а во время нагревания просто начинает испаряться и шкварчать. Однако бывают случаи, когда само масло некачественное и в нем содержится слишком много влаги. Еще одна причина – наличие воды в продуктах, которые вы кладете на сковородку, например, в мясе.

Как сделать так, чтобы масло не стреляло

Сначала можно попробовать изменить марку масла, которое вы покупаете. Если позволяют финансы, можно попробовать какое-то время попользоваться более дорогим продуктом, и посмотреть, изменится ли ситуация.

Если же вы не хотите менять марку масла или оказалось, что причина не в качестве самого продукта, можно другим способом избавиться от брызг при жарке. В этом поможет простой совет.

Для того, чтобы жарить без брызг, нужно насыпать в сковородку небольшое количество соли. Ее нужно распределить так, чтобы равномерное ее количество попало по всей поверхности. Насыпаем соль как раз тогда, когда сковородка уже разогревается на огне.

Лишь после этого наливать масло. Как результат – брызг либо вовсе не будет, либо будет лишь небольшое количество.

Но в этом случае стоит учесть использованное количество соли и сверить ее с рецептом. Чтобы блюдо не получилось пересоленным, на начальном этапе готовки его нужно либо не солить совсем, либо лишь немного. Затем можно будет добавить соли во время приготовления, если это потребуется.

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