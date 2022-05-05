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Как сделать бюджетную теплицу своими руками всего за 20 долларов

5 мая 2022, 17:30

Теплица, сделанная своими руками, ничем не уступает профессиональной. Построить ее не составит большого труда и не ударит по вашему кошельку.

Как сделать теплицу из подручных средств
Как сделать теплицу из подручных средств / Фото pixabay.com

Теплица - незаменимая постройка на дачном участке, если вы хотите баловать себя и своих родных овощами и зеленью. Весной и осенью она спасет растения от ночных заморозков, а летом - защитит от града или от осадков, которые временами могут содержать вредные примеси.

Сделать теплицу своими руками очень просто. Кроме того, это не потребует больших финансовых затрат. Как свидетельствует опыт огородников со стажем, построить теплицу своими руками можно из подручных материалов. И обойдется это не дороже 20-50 долларов.

Как и из чего сделать теплицу

Итак, для постройки этой дешевой, простой и эффективной теплицы понадобится минимум материалов, а в результате она не будет уступать по своей эффективности любой профессиональной теплице, говорится на Youtube-канале Зеленая планета.

Для теплицы размером шесть на четыре метра вам понадобится:

  • два рулона стрейч-пленки;
  • специальная клеенка для крыши;
  • старая капельная лента;
  • пачка скоб;
  • древесина.

Для каркаса теплицы можно использовать обычные палки или деревянный брус - понадобится шесть штук по два с половиной метра. По центру - установить трехметровые палки, чтобы не падала крыша.

Столбики бетонировать необязательно. Достаточно просто выкопать яму и засыпать щебенкой. Скрепляется основа теплицы обычным саморезом.

Если на палках или брусе есть шероховатости, то их можно обмотать скотчем, чтобы не рвалась пленка.

Когда каркас готов, нужно обмотать его стрейч-пленкой по кругу и пробить скобами через капельную ленту.

Крыша покрывается клеенкой и также пробивается скобами через старую капельную ленту.

Также в такую простую и совсем недорогую теплицу можно врезать дверь.

Внутри теплицы землю нужно перекопать, засыпать свежий навоз в перемешку с соломой, чтобы был эффект теплой грядки.

В таком парнике температура воздуха прогревается до 30 градусов, когда на улице столбики термометров поднимаются до +16…+20.

Долговечность такой теплицы не превышает один сезон для пленки и несколько сезонов - для каркаса.

Смотрите видео - Как сделать теплицу своими руками дешево:

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