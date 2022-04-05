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Как сделать антисептик в домашних или полевых условиях: раны и поверхности

5 апреля 2022, 15:57

Важно обработать рану, использовав солевой раствор.

Мариуполь, война
Дезинфицирующие растворы могут быть основаны на отбеливателе, спирте или уксусе. / Фото Reuters

Во время военных действий важно иметь доступ к дезинфицирующим средствам, как для поверхностей, так и для ран. Очевидно, что далеко не у каждого может быть доступ до аптеки или супермаркета.

Так, если вы или ваши близкие стали жертвой ранения или пореза, то важно обработать рану.

Шаг первый: продезинфицируйте.

Важно тщательно очистить любые раны. Нужно удалить всю очевидную грязь и промыть рану. Мы рекомендуем солевой раствор (соленая вода) с содержанием соли чуть менее 1%. Водопроводная вода тоже подойдет, если под рукой ничего нет.

Мы также хотели бы воспользоваться моментом, чтобы напомнить людям никогда не мочиться на свои травмы. Мы все слышали об этом в СМИ или видели в фильмах, но моча не стерильна и никогда не будет дезинфицирующим средством.

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Шаг второй: лечение.

После того, как рана очистится, если есть возможноть, нужно добавить местный антибиотик, такой как полиспорин. Существует много разновидностей, поэтому нужно спрашивать фармацевтов о том, какой продукт лучше всего подойдет. Эти мази предотвращают рост бактерий.

Шаг третий: перевязка

Желательно перевязать любые имеющиеся у вас раны. Перевязка включает использование стерильного материала, часто бинтов, пластырей или марли, чтобы защитить рану от загрязнений.

Дезинфекция поверхностей

Дезинфицирующие растворы могут быть основаны на отбеливателе, спирте или уксусе. Эффективность дезинфицирующих растворов зависит от используемого основного продукта, концентрации и времени контакта (выдержки).

Все дезинфицирующие растворы следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Надевайте перчатки при работе со смесью и мойте руки после использования.

Не смешивайте уксус с отбеливателем или перекисью водорода, так как это может привести к образованию токсичных паров.

Разбавленный раствор отбеливателя

Ингредиенты:

  • Отбеливать
  • Вода
  • Распылитель

Рецепт №1: соотношение 1:10 (сильная формула Марка Уорнера)

Смешайте полтора стакана отбеливателя на 3,7 литра воды или ⅓ стакана отбеливателя на литр воды.

Рецепт № 2: соотношение 1:32 (среднее — формула Clorox)

Смешайте 2 столовые ложки отбеливателя на литр воды.

Рецепт №3: соотношение 1:48 (разбавить - формула CDC)

Смешайте 4 чайные ложки отбеливателя на литр воды.

Примечания об использовании отбеливателя:

Растворы более высокой концентрации более эффективны для уничтожения патогенов и требуют меньшего времени контакта. Тем не менее, более слабые концентрации по-прежнему эффективны при достаточном времени контакта и имеют меньший риск раздражения кожи, повреждения поверхностей и т. д.

Стремитесь к времени выдержки (время контакта) до 10 минут, чтобы обеспечить эффективную дезинфекцию. Время выдержки также зависит от разных марок отбеливателя.

Отбеливающие растворы быстро разлагаются после смешивания. Рекомендуется делать новую партию каждый день. Более разбавленные растворы разлагаются быстрее, поэтому для растворов, которые должны храниться дольше (примерно до недели), смешивайте не более чем в соотношении 1:4.

Просроченный отбеливатель может быть не таким эффективным. Если срок действия отбеливателя истек, добавьте больше указанного количества.

Рецепт 4: Спиртовой дезинфицирующий спрей

Ингредиенты:

  • 350 мл спирта (95%) (предпочтительно этанол, но можно использовать и другой спирт)
  • 100 мл дистиллированной воды
  • ½ чайной ложки перекиси водорода30-45 капель эфирного масла по желанию (по желанию для запаха, противовирусных и очищающих свойств)

Инструкция:

Смешайте воду и перекись водорода в бутылке с распылителем на 470 мл. Добавьте желаемое эфирное масло (можно использовать более одного масла). Добавьте в спирт. Хорошо встряхните, чтобы смешать смесь.

Спиртовые растворы с содержанием спирта не менее 70% эффективны против вирусов.

Рецепт 5: Дезинфицирующий спрей с уксусом

Раствор уксуса не так эффективен, как раствор отбеливателя, но его можно рассматривать как вариант, когда заканчивается отбеливатель. Раствор уксуса может оказаться неэффективным при использовании на поверхностях с высоким риском загрязнения. Рекомендуется использовать раствор отбеливателя или коммерческие чистящие средства.

Ингредиенты:

  • уксус (5%+)
  • дистиллированная вода

Инструкции:

Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1.Время выдержки уксусного раствора до 30 минут.Этот раствор уксуса можно использовать на "стекле, окнах, стенах, шкафах, полах, раковинах, плитах и ​​кофеварках".

Примечания об использовании уксуса:

Уксус эффективен для дезинфекции некоторых бактерий и вирусов, но он не так эффективен, как отбеливатель и коммерческие чистящие средства.

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