Как самому очистить воду в домашних условиях: 3 способа на всякий случай

Чистая вода - необходима человеку для ежедневного питья. Однако ситуации бывают разные и доступ к чистой воде есть не всегда. Мы расскажем, чем можно дезинфицировать воду для питья и как обезопасить себя от инфекций.
Как самому очистить воду в домашних условиях - заморозка
Один из самых простых способов очистить воду - это заморозка. Для того, чтобы способ сработал, необходимо наполнить емкость водой и поставить ее в морозильную камеру и тщательно следить за заморозкой. В момент, когда вы увидите, что вода замерзла на 2/3, нужно достать емкость и вылить из нее незамерзшую воду.
Жидкость, которая замерзает в последнюю очередь - это "легкая вода", которая содержит вредные примеси.
Оставшийся лед необходимо разморозить и употребить в течение 8 часов.
Что хорошо очищает воду - активированный уголь
Также неплохим способом очистить воду является использование активированного угля. Способ достаточно простой, займе всего несколько часов. Для него необходимо завернуть в марлю несколько таблеток активированного угля и положить их на дно банки или любой емкости с водой.
Активированный уголь должен полежать в воде несколько часов, спустя это время вода полностью очистится.
Чем можно быстро обеззаразить воду - кипячение
Наиболее простой и практически всегда доступный способ обеззаразить воду - это кипячение. Однако нужно знать особенности.
Вода хорошо обеззаразится в том случае, если кипятить её не менее 10 минут, а также отстоять после кипячения. Также необходимо помнить, что сливать такую воду необходимо так, чтобы не взболтался осадок на дне.
Самое простое правило: чем дольше кипятите - те чище вода.
Смотрите видео о том, как обезопасить себя от вредной воды:
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