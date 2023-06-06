Как самому очистить воду в домашних условиях: 3 способа на всякий случай

Главред расскажет, что хорошо очищает воду и как обезопасить себя в домашних условиях.

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Как самому очистить воду в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: pexels

Чистая вода - необходима человеку для ежедневного питья. Однако ситуации бывают разные и доступ к чистой воде есть не всегда. Мы расскажем, чем можно дезинфицировать воду для питья и как обезопасить себя от инфекций.

Как самому очистить воду в домашних условиях - заморозка

Один из самых простых способов очистить воду - это заморозка. Для того, чтобы способ сработал, необходимо наполнить емкость водой и поставить ее в морозильную камеру и тщательно следить за заморозкой. В момент, когда вы увидите, что вода замерзла на 2/3, нужно достать емкость и вылить из нее незамерзшую воду.

Жидкость, которая замерзает в последнюю очередь - это "легкая вода", которая содержит вредные примеси.

Оставшийся лед необходимо разморозить и употребить в течение 8 часов.

Что хорошо очищает воду - активированный уголь

Также неплохим способом очистить воду является использование активированного угля. Способ достаточно простой, займе всего несколько часов. Для него необходимо завернуть в марлю несколько таблеток активированного угля и положить их на дно банки или любой емкости с водой.

Активированный уголь должен полежать в воде несколько часов, спустя это время вода полностью очистится.

Чем можно быстро обеззаразить воду - кипячение

Наиболее простой и практически всегда доступный способ обеззаразить воду - это кипячение. Однако нужно знать особенности.

Вода хорошо обеззаразится в том случае, если кипятить её не менее 10 минут, а также отстоять после кипячения. Также необходимо помнить, что сливать такую воду необходимо так, чтобы не взболтался осадок на дне.

Самое простое правило: чем дольше кипятите - те чище вода.

Смотрите видео о том, как обезопасить себя от вредной воды:

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