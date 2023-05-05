Как резать мясо на шашлык – вдоль или поперек волокон: эту ошибку совершают даже опытные повара

Главред рассказывает обо всех нюансах нарезки мяса на шашлык, чтобы готовое блюдо было сочным и очень вкусным.

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Как правильно нарезать мясо для шашлыка / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

С приходом весны многие люди имеют огромное желание поехать на природу и провести время с друзьями и близкими. И лучшим поводом для такой встречи конечно же является шашлык. Казалось бы, что шашлык – это очень простое блюдо, однако каждый кулинар имеет свои секреты и фишки во время его приготовления. Единственное условие, которого все придерживаются, – шашлык обязательно должен быть мягким и нежным. И этот нюанс также зависит от правильной нарезки мяса. Главред рассказывает обо всех нюансах нарезки мяса на шашлык, чтобы готовое блюдо было сочным и очень вкусным.

Надо ли мыть мясо на шашлык?

Мнения относительно мытья мяса на шашлык расходятся. Одни повара говорят, что его обязательно нужно мыть, а другие уверяют, что в этом нет никакой надобности, ведь оно все равно будет проходить термическую обработку. Однако большинство кулинаров все-таки склоняются к мнению, что мясо на шашлык нужно мыть. Особенно это касается той продукции, которая была куплена на рынке. Поэтому лучше не пренебрегать правилами гигиены и промыть его в теплой воде. После этого мясо нужно положить на бумажные салфетки, чтобы они впитали лишнюю влагу.

Как правильно нарезать мясо для шашлыка: выбираем правильный нож

Залогом качественной нарезки мяса для шашлыка является выбор правильного ножа. Если нож не слишком острый, то шашлык, считай, будет испорченным. Кроме того, нож должен быть широким, а его длина должна составлять не менее 20 см. Также важно, чтобы нож был гладким и на нем не было зубцов, так как они могут повредить волокна.

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Нарезка мяса на шашлык: убираем все жилки

Перед нарезкой мясо нужно подготовить. Хорошо осмотрите кусок, чтобы на нем не было никаких пленок и жилок. Если вы уберете из мяса все лишние элементы, то готовое блюдо будет намного удобнее есть. К тому же, особое внимание следует уделить крупным кускам жира. Их нужно также отрезать, поскольку в процессе приготовления жир может подгореть.

Как резать мясо на шашлык – вдоль или поперек волокон?

Когда мясо подготовили, можно начинать его нарезку. И тут у многих кулинаров встает вопрос: мясо резать вдоль или поперек волокон? Ответ на этот вопрос очень прост – мясо нужно резать только поперек волокон. Именно от этого зависит мягкость будущего шашлыка, ведь если мы перерезаем волокна, то они теряют свою жесткость. Особенно это касается шашлыка из мяса говядины. Ваш шашлык никогда не будет "резиновым", если вы будете резать его поперек волокон. А друзья будут в восторге, ведь готовое блюдо будет намного легче пережевывать.

Какого размера должно быть мясо для шашлыка?

Обычно кулинары придерживаются простого правила при нарезке мяса на шашлык. По размеру оно должно быть примерно как куриное яйцо или спичечный коробок. Именно поэтому оптимальным вариантом нарезки мяса на шашлык являются кубики 4х4 см. Нарезая мясо на шашлык, следите внимательно за тем, чтобы кусочки были одинакового размера. В таком случае шашлык равномерно приготовится, а отдельные кусочки не будут слишком сухими или наоборот сырыми внутри.

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