Как реанимировать старое сало: хитрый способ – и получится нежнейшее объедение

Как понять что сало старое - удивительный лайфхак поможет освежить лежалый продукт.

Что делать со старым соленым салом / Фото ua.depositphotos.com

Сало является одним из самых популярных продуктов, оно встречается в холодильнике почти каждой семьи.

Свежее сало в умеренных количествах – полезная закуска, которая богата различными микроэлементами.

Однако зачастую перед гурманами встает проблема – если сало залежалось и не выглядит свежим, стоит ли выбрасывать продукт или есть другой выход.

Можно ли есть старое сало

Стоит помнить, что если сало долгое время находилось в холодильнике, то оно могло впитывать в себя различные запахи других продуктов, зачастую резкие и неприятные. Кроме того, лежалое сало имеет свойство затвердевать, что негативно сказывается на его вкусовых качествах.

Срок годности сала

Стоит помнить, что существуют примерные сроки, соблюдая которые можно употреблять сало.

Если сало находилось в холодильнике не более 30 дней ;

; Если сало было заморожено и находилось в морозилке не более года .

Как понять, что сало старое

Обращайте внимание на внешний вид лежалого куска сала. Если появились характерные желтоватые пятна, то становится понятно, что сало уже не первой свежести. Еще обращайте внимание на запах сала. Свежее имеет приятный аромат, а вот сало, полученное от хряка, будет отдавать мочевиной, что резко снижает его вкусовые качества.

Как исправить старое соленое сало

Давно известен простой и надежный способ, как "реанимировать" залежавшийся кусок сала. Если ваш "деликатес" заветрился и пожелтел, воспользуйтесь простым способом.

Порядок действий:

Нарежьте лежалый кусок сала на кусочки (примерный размер 5 на 10 см.);

Поместите нарезанное сало в емкость и залейте молоком;

Емкость с салом, залитым молоком, поставьте на плиту на медленный огонь или поместите в микроволновку (примерно на 20 минут);

После этого достаньте сало и остудите его – продукт снова приобретет необходимый вкус и цвет.

Что можно сделать из старого сала

Если лежалое сало заметно потеряло вкусовые качества и пожелтело по бокам, можно сделать из него смалец. Для этого старый кусок сала порежьте на мелкие кусочки и прожарьте. Используйте хорошо разогретую сухую сковородку. При этом добейтесь превращения кусочков сала в коричневатые шкварки. Их можно использовать в качестве пикантных добавок к различным блюдам. Получившийся смалец перелейте в банку и дайте остыть, после чего храните его в холодильнике.

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