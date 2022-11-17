Как развить в себе харизму и стать невероятной личностью

Тест на харизму пройти просто, нужно лишь взглянуть на основные качества, которые присущи таким людям / ua.depositphotos.com

Как узнать, есть ли у меня харизма – популярный вопрос среди многих людей. Раньше считалось, что это какой-то особый дар, который позволяет человеку быть авторитетом среди других и добиваться невиданных успехов. Но сегодня харизма зачастую считается не чем-то уникальными, а четким набором навыков, которые есть у каждого человека. Нужно их развивать, после чего обязательно придет успех.

Что такое харизма простыми словами

Под харизмой подразумевается особое качество личности, обладающей авторитетом на основе своих личностных качеств. Это могут быть интеллектуальные, духовные, моральные или какие-либо другие особенности человека.

Древних греков принято считать первыми исследователями невидимой силы, присущей отдельным людям, способным быть лидерами и вести за собой других. Буквальный перевод слова харизма с греческого языка – "дар свыше", "милость богов". Альтернативное значение слова – "способность привлекать внимание".

Впервые понятие харизма было использовано Платоном. Ученый полагает, что у харизмы божественное происхождение. Она представляет собой один из столпов могущества и признаков настоящего правителя.

Немецкий ученый Макс Вебер первым трактовал понятие харизмы в самом общем виде. Изучая формы харизматического лидерства и господства, он считал харизмой качества личности, которые другими определяются особенными, необычными и недоступными. Такие люди способны вести за собой массы и быть лидерами обществ, организаций, государств. Основа всего – вера в исключительные качества лидера.

5 качеств харизмы

Понимание эмоций

Люди с харизмой способны не только заряжать своими эмоциями, но и тонко ощущать эмоциональный настрой других. Они могут взаимодействовать с людьми, опираясь на эмоции. Харизматические личности быстро выстраивают эмоциональный контакт с людьми. Другими словами, знают, как правильно наладить диалог.

Контроль над эмоциями

Наделенные харизмой личностью контролируют свои эмоции. Когда эмоции становятся инструментом, используют их для своих целей. Но остаются эмоционально искренними.

Способность правильно выражать свои мысли

Подавляющее большинство харизматических личностей – прекрасные ораторы. Воздействуют на других как эмоционально, так и при помощи слов.

Умеют слушать

Харизматики хорошо понимают людей. Они умеют слушать, быть на одной волне с собеседниками. Тактичны и внимательны к своему окружению.

Контролируют свои эмоции в общении

Пожалуй, ключевой навык харизматичного человека, с помощью которого он сохраняет самообладание в общении с любой аудиторией. Человек с харизмой может установить контакт со всеми слоями населения.

Как развить харизму мужчинам и женщинам

Упражнение с зеркалом

Найдите большое зеркало. Желательно, чтобы вы могли видеть себя полностью. Каждый день смотрите в зеркало в среднем 15-25 минут. Вам нужно представить воображаемую аудиторию и с ней разговаривать. Следите за собой и отмечайте недостатки – тренируйте осанку, мимику, скорость речи, тему. Записывайте все в блокнот и исправляйте ошибки.

Уверенность в себе

Быть уверенным в себе значит очень многое. Это основной источник харизмы. Люди это замечают, и если они видят, что вы знаете путь, инстинктивно пойдут за вами. Будьте уверены в целях и задачах, которые вы хорошо продумали и сконструировали. Можно начать с формулировки целей по методике S.M.A.R.T. Речь идет о том, что цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и с определенными временными рамками.

Прекрасный оратор

Вы должны говорить содержательно, убедительно и четко. Не надо стесняться голоса и умения красиво говорить. Всему можно научиться, нужна лишь практика. Учитесь у харизматичных людей, или пройдите курсы ораторского искусства.

Дисциплина

В обязательном порядке нужно привить себе дисциплину. Должен быть четкий распорядок дня. Вечером тратьте по 15-20 минут для составления плана на следующий день. Выполняйте все свои задачи.

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Режим особенно необходим для укрепления дисциплины.

Юмор

Не бойтесь смеяться над собой и быть немного самокритичным. Ищите в себе забавные черты и посмейтесь над ними. Научитесь смеяться над собой, своими неудачами и комплексами.