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Как разгладить шторы не снимая их: 3 способа сделать портьеры ровными без усилий

Елизавета Бельмас
21 апреля 2023, 11:32 обновлено 21 апреля, 11:50
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Выглаженный тюль и портьеры - всегда залог аккуратности. Чем лучше всего гладить шторы расскажем в материале.
Как разгладить шторы не снимая их
Как разгладить шторы не снимая их / коллаж фото instgram inessa_tsapok/vpijame38

Выглаживание штор порой кажется очень трудным занятием, на которое не хочется тратить время, ведь как правило они довольно объемные и большие. Главред подготовил несколько вариантов того, как легко погладить тюль, не потратив на это весь день и все силы.

Как разгладить сильно мятую тюль - способ без усилий

Ровный тюль, который красиво падает на пол - придает интерьеру аккуратности и шарма. Для того, чтобы добиться этого эффекта - необязательно долго стоять с утюгом и тратить много сил.

Достаточно постиранный и еще мокрый тюль сразу повесить на карниз. Высыхая под своим весом ткань распрямится. Главное - подстелить под всю длину штор, которые касаются пола материал, что сможет впитать влагу. Она будет стекать по шторам вниз.

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Чем лучше всего гладить шторы - классический вариант

В том случае, если вы приверженец классического разглаживания штор, можно использовать и специальные приборы.

Если у вас есть отпариватель - отгладить и расправить тюль можно и в вертикальном положении. Этот вид техники может разгладить любой вид ткани и даже самые сильные заломы на ней.

Также справиться со складками можно и простым утюгом. Его необходимо нагреть максимум до 110 градусов и аккуратно прогладит тюль. В том случае, если ткань занавесок очень тонкая - ее стоит гладить через хлопковую ткань.

Как разгладить шторы не снимая их - уже висят, но мятые

Бывает и так, что вы достали из шкафа давно забытые шторы, повесили их, а только потом заметили, что они недостаточно ровные. В этом случае также есть выход.

Вам понадобится только вода и бутылка с распылителем.

На шторы, которые прикреплены к карнизу необходимо равномерно распылить воду. Воды нужно столько, чтобы шторы были влажными, но не мокрыми. Немного времени спустя вы увидите, как шторы постепенно расправляются прям на ваших глазах.

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