Как раз и навсегда избавиться от тли: простые советы для всех дачников

Инсектициды и растворы, которыми нужно правильным образом опрыскивать растения – вот, чем уничтожить тлю в огороде и не дать разгуляться паразитам.

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Лучшее средство от тли вы можете обнаружить даже в своей дачной кладовой / ua.depositphotos.com

Многие дачники и огородники считают тлю одним из самых опасных вредителей. В саду паразиты живут на деревьях и питаются их соками. Ситуация может привести не только к сокращению урожая, но и гибели растения. Тля поражает огородные культуры – листья растения начинают желтеть, скручиваться и быстро увядать. Ее легко уничтожать даже простыми средствами, однако тля очень плодовита и быстро размножается. В такой ситуации бороться с паразитом очень сложно. Именно поэтому многие интересуются вопросом, какое самое эффективное средство от тли, и пытаются ее ликвидировать на своих участках.

Чем можно уничтожить тлю

Главным методом борьбы с большим количеством тли на участке считается обработка различными химическими веществами. Для этого используются инсектициды, отравляющие вещества в составе уничтожают паразитов. Обработку следует проводить вовремя, чтобы ядовитые химикаты не попали на плоды, которые потом уже нельзя будет употреблять в пищу.

Рекомендуют к применению несколько средств, которые должны помочь истребить тлю.

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Фитоверм

Это средство, которое помогает бороться как с тлей, так и с паутинными клещами и другими вредителями.

Биотлин

Специальный препарат, который предназначен для уничтожения разных видов тли. Если его правильно применять (прочитать инструкцию и проконсультироваться со специалистами), можно провести эффективную и безопасную обработку ваших растений.

Green Belt

Производитель выпускает под такой маркой инсектицид, который еще называют "зеленое мыло". Средство создает пленку на поверхности и ликвидирует паразитов.

Чтобы понимать, как быстро избавиться от тли, причем навсегда, нужно провести определенные эксперименты и попробовать разные средства. Таким образом, можно найти лучший вариант для конкретно вашего участка.

Борются с тлей и при помощи разных химических препаратов, среди них Искра Био, Актара, Карбофос и другие средства. Нужно внимательно читать инструкцию и советоваться со специалистами, чтобы применять правильную дозировку. Химия в этом случае не только ликвидирует паразитов, но и производит профилактический эффект.

Как избавиться от тли в домашних условиях

Вы можете попробовать избавиться от паразита домашними средствами, которые можно найти под рукой. Какое-либо народное средство от тли придет вам на помощь в том случае, если паразиты еще не захватили ваш участок.

Самый легкий вариант избавиться от тли – сорвать или срезать верхушки, а также листья пораженных растений, собрать их в пакет и выбросить далеко за пределы вашего участка. Но этот метод подойдет только тогда, когда стадию поражения растений можно назвать начальной.

Можно даже взять шланг и смыть тлю водой или же просто промыть растения водой. Так можно избавиться от части паразитов, но до победы еще далеко.

Чтобы действительно уничтожить насекомых, нужно будет тщательно поработать. Наиболее оптимальный способ – опрыскивания. Лучше все делать либо ранним утром, либо поздним вечером. Опрыскивать растения нужно как на верхней, так и на нижней стороне листьев.

Борьба с тлей при помощи ботвы помидоров

Вам нужно нарубить 1 килограмм помидоров. Все нужно залить 3 литрами холодной воды и оставить постоять 3-4 часа. Периодически содержимое нужно помешивать. Далее следует поставить раствор на огонь, довести до кипения и поварить около получаса. Остужаем и разбавляем каждый литр нашего отвара 4 литрами воды.

Избавьтесь от тли при помощи горчицы

Для этого советуют смешать литр теплой воды и 100 грамм горчичного порошка. Раствор надо оставить на 2-3 дня, а позже процедить, используя для этого сложенную в несколько раз марлю. В настой добавляются 3 столовые ложки соды, а также 2 столовые ложки жидкого дегтярного или же другого мыла. Получившейся смесью нужно обработать пораженные растения.

Зола против тли

Берем 1 стакан золы и разбавляем его в 5 литрах кипятка. Все нужно размешать и оставить постоять сутки. Раствором следует опрыскать растения, пораженные паразитом.

Избавление от тли при помощи табака

Нужно взять любые сигареты, убрать фильтр с бумагой и насыпать табак в стакан. После этого берется 3 литра кипятка, туда погружается табак и все настаивается сутки. Раствор процеживается, после чего идет обработка растений. Способ эффективный, но нужно аккуратно его применять, поскольку запах табака достаточно долго выветривается.

Способ избавления от тли при помощи мыла

Понадобится 100 грамм дегтярного либо же обычного хозяйственного мыла, который натирают на крупной терке. Его нужно залить 1 литром горячей воды и размешать до растворения. Можно еще добавить 200 миллилитров растительного масла, после чего все это тщательно перемешать. Разводим массу на 10 литров воды и опрыскиваем растения.

Перец как способ избавиться от тли

Следует взять старую ненужную кастрюлю и насыпать туда 50 грамм молотого красного перца и залить ее 1 литром воды. Смесь надо вскипятить и проварить на небольшом огне 20 минут. Далее надо оставить постоять смесь на 24 часа при комнатной температуре. Настой процеживается, в результате чего получается 5 литров. В обязательном порядке перед опрыскиванием нужно надеть защитные очки и респиратор.

Сливки и эфирные масла

Чтобы избавиться от тли при помощи сливок и эфирных масел, нужно смешать 1 литр теплой воды и 2 столовые ложки сливок. Также добавляем по 10 капель эфирного масла чайного дерева, к примеру, пихты или же кедра. Перед обработкой раствор нужно еще раз хорошо перемешать.

Сода и борьба с тлей

Пять столовых ложек соды разбавляются в 10 литрах воды, жидкого мыла и растительного масла. Далее все перемешивается, после чего можно приступать к опрыскиванию растений.

Чеснок при борьбе с тлей

Нужно взять 400-500 грамм чеснока, пропустить его через пресс или измельчить блендером. Мелкий чеснок добавляется в 10 литров воды и настаивается 2 дня. Настой процеживается и смешивается с 4-5 столовыми ложками жидкого мыла. Растение обрабатывается из пульверизатора.

Отвар чистотела

Под корень срезается крупный или пару средних кустов чистотела, его нужно нарубить большими кусками. Складываем его в ведро, добавляем 5 литров воды, и оставляем постоять 3-4 часа. Далее все перемешивается со столовой ложкой жидкого мыла. Раствор процеживается через сложенную в несколько оборотов марлю, после чего им можно опрыскивать растения с интервалом в пару дней.

Методы, которые мы описали выше, помогут вам избавиться от паразитов. Универсальное средство от тли вы найдете только после того, как попробуете применить один из способов.