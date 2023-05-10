Как растянуть обувь в домашних условиях: 4 средства, которые найдутся у каждого

Выбирая один из наших способов, можно растянуть тесную обувь и сделать ее более комфортной.

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Как растянуть обувь в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Носка тесной обуви - настоящий кошмар для многих. Но не стоит расстраиваться, ведь существует несколько эффективных способов, которые помогут растянуть тесную обувь и сделать ее более комфортной.

Использование специальных расширителей обуви

Существуют специальные расширители обуви, которые можно купить в магазинах. Они представляют собой металлические пружины, которые устанавливаются внутри обуви и помогают ей растянуться. Это один из наиболее эффективных способов растянуть обувь.

Алкоголь

Для этого метода вам понадобится спирт. Нанесите его на внутреннюю поверхность обуви, затем наденьте ее на носок и ходите в ней около 20 минут. Алкоголь поможет растянуть материал обуви, а после высыхания она будет сидеть на ноге лучше.

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Использование фена

Направьте поток горячего воздуха на тесное место обуви. При этом не держите фен слишком близко к обуви, чтобы не повредить ее. Затем наденьте обувь на носок и подождите, пока она полностью остынет. Этот метод поможет растянуть обувь в нужном месте.

Лёд

Наполните пакетик для хранения продуктов льдом, затем вставьте его в тесное место обуви и оставьте на несколько часов. Лед растянет материал обуви, и после высыхания она будет сидеть на ноге лучше.

Использование газет или бумажных полотенец

Сверните газету или бумажное полотенце в тесную трубочку и вставьте внутрь обуви. Оставьте на несколько часов или на ночь. Это поможет растянуть обувь в нужном месте.

Не забывайте, что эти методы не всегда эффективны и могут повредить обувь. Поэтому стоит использовать их с осторожностью и проверять, как обувь себя ведет после каждого применения метода.

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