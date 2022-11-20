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Как распознать жадного мужчину: ТОП-5 очевидных признаков на первом свидании

20 ноября 2022, 16:58

Скупой платит дважды, а на свидания ходит лишь один раз - чтобы показать себя во всей красе и провести взглядом женщину, которая бежит от него со всех ног.

Как распознать жадного мужчину
Как распознать жадного мужчину / pixabay.com, ua.depositphotos.com

Жадный или экономный – это относительные понятия, поэтому лучшее, что можно сделать для себя на первом свидании, это определиться, где для вас грань в этих вопросах. К примеру, вы мечтаете, чтобы партнер засыпал вас подарками, а встречаетесь с мужчиной, который предпочитает лишние деньги откладывать на определенную цель или вкладывать в бизнес. Или для вас романтика – это ванна, наполненная шампанским, и сто роз на метровой ножке, а потенциальный партнер – практик до мозга костей, и дарит вам на первом свидании новую кружку со смешной надписью (потому что ваша вчера разбилась).

На первом свидании сложно раскусить человека, ведь весь конфетно-букетный период предназначен для того, чтобы очаровывать партнера. Все его недостатки вылезают из ящика Пандоры, когда вы вместе начнете обустраивать свой быт.

Впрочем, кое-что для себя вы можете сделать уже при первом личном контакте. Главред расскажет, какие подозрительные моменты могут сигнализировать о серийной скупости мужчины.

1. "Плохие феминистки, сами виноваты"

Во время свидания в кафе он насмешливо предлагает оплатить счет вам, ведь "вы же за это боролись". Плохой признак сразу по трем причинам: он не знает даже значения слова феминизм, он презирает всех женщин, и вас в их лице, он отчаянно ищет оправдание, чтобы сэкономить немножко денег. Уже сейчас. На первом свидании. Когда вы выпили всего лишь латте и даже без десерта. Нет, никто не сомневается, что вы способны самостоятельно оплатить и свой кофе, и его кофе, и кофе вон того одинокого красавчика за соседним столиком. Но вы сейчас пришли общаться с этим персонажем, который явно не старается впечатлить и очаровать вас на первом свидании. А разве не за этим вы оба пришли?

Как распознать жадного мужчину
Как понять, что мужчина жадный / pixabay.com, ua.depositphotos.com

2. На чай – сердечная благодарность

Нет, это, конечно, приятно, но все мы прекрасно знаем, что именно "чай" составляет большую часть дохода официанта. И если ваш потенциальный партнер даже не задумался о том, чтобы оставить на чай, то есть совершенно не иллюзорная вероятность, что вас он тоже будет воспринимать, как должное, а неожиданных поощрений вы можете ждать, как снега в Сахаре.

3. Танцы со счетом

Современные женщины давно отошли от стереотипа о том, что за все обязан платить мужчина. Более того – их редко смущает, когда уровень дохода потенциального партнера ниже их собственного. Но на первом свидании все еще действуют минимальные правила приличия: платит тот, кто пригласил. В идеале – вы тянетесь за счетом, а он мило возмущается и отбирает квитанцию. Плохой сценарий – вы тянетесь за счетом, а он прячет глаза или выбегает в туалетную комнату, пока вы расплатитесь. Вероятно, в туалете он пошел искать свою щедрость и правила хорошего тона.

Как распознать жадного мужчину
Как распознать скупого мужчину на первом свидании / pixabay.com, ua.depositphotos.com

4. "А скидочку дадите?"

Эта фраза при определенных условиях может быть мегасексуальной – если вы вместе десять лет, вы собираете на квартиру и каждая копейка важна, или он пошел покупать ваши любимые фрукты на последние деньги, чтобы побаловать свою принцессу, но все же в надежде, что удастся сэкономить еще и на мороженное для вас. Если на первом свидании на кассе в кинотеатре он использует скидочные купоны и закатывает скандал, если они не работают, то будьте уверены – он либо а) не заинтересован в вас и поэтому не пытается показать себя в лучшем свете, либо б) он скупой и скидку рано или поздно попросит у вас.

5. "Хочешь? Не хочешь? Как хочешь"

Противоречивый признак, но, вкупе с остальными, лишь подтвердит теорию, что перед вами классический скупердяй. Речь идет о ситуации, когда он во время свидания, к примеру, в парке, отбегает купить себе воды, и даже не думает поинтересоваться у вас, хотите ли вы чего-то. С одной стороны – он не умеет и не обязан читать ваши мысли. Если вам что-то нужно, откройте рот и произнесите желание вслух - на первом свидании вы еще не достигли того уровня эмоционального единения, чтобы предугадывать желания друг друга. С другой стороны – умение и желание заботиться о других проявляется в мелочах. И если в таком элементарном деле о вас не вспомнили, то ваши желания уж не в приоритете.

Как распознать жадного мужчину
Что выдает в мужчине скупость / pixabay.com, ua.depositphotos.com

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