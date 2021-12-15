Как распознать некачественное куриное филе: советы экспертов/ Reuters

Куриное мясо считается универсальным, ведь из него легко приготовить множество полезных блюд. К тому же, курятина издавна считается одним из самых полезных и диетических. Польское издание Pysznosci опросило экспертов и те объяснили, как можно распознать – испорчено куриное филе или вполне пригодно.

Прежде чем покупать мясо, говорят они, его нужно внимательно осмотреть. Если в продукте множество белых волокон – то его ни в коем случае покупать нельзя. В частности, такие образования указывают на заболевания мышц. Также филе с белыми полосками на поверхности содержит на 224% больше жира и меньше белка, чем другие части тушки курицы.

Кроме того, ученые из Университета Техаса в 2016 году исследовали более 285 порций курицы, которые продавались в продуктовых магазинах. Специалисты обнаружили, что более 96% филе на прилавках магазинов поражены болезнью, а их заявленная пищевая ценность крайне далека от реальной. Именно поэтому такое мясо обычно искусственно стимулируется и является менее питательным и вредным.

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Напомним, ранее эксперты отметили, что приготовление традиционного новогоднего салата "Оливье" в этом году украинцам обойдется дороже. Индекс стоимости "Оливье" за год вырос на 21%.

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