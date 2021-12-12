Как распознать инфаркт за полчаса до приступа: врач назвал симптомы

Врач назвал симптомы инфаркта головного мозга / Фото Reuters

Об инфаркте головного мозга могут свидетельствовать симптомы, которые проявляются за некоторое время до приступа. На что обращать внимание, рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

Таким образом симптомами инфаркта являются: cильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках, передает АиФ.

"И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга", — отметил Аскаров.

По его словам, поражение головного мозга проявляется триадой.

"У человека начинается нарушение сознания, угнетение его, вплоть до спячки. Второе — меняется речь: она нарушается, становится бессвязной, смазанной или медленной, а то и вообще ничего человек сказать не может (это в тяжелых случаях). Третье — отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает, у него снижается мышечный тонус в руках и ногах", — пояснил врач.

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Аскаров порекомендовал в таких случаях незамедлительно вызывать скорую помощь.

Справка. Инфаркт головного мозга или Ишемический инсульт – это нарушение кровообращения мозга и повреждение мозговой ткани, приводящее к нарушению функций мозга.

Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали причины, симптомы и факторы риска при инфаркте.

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