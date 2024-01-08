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Как работает ПВО и где ее размещают: из чего состоит и чем может бить

Алексей Тесля
8 января 2024, 12:04
Как понять что работает ПВО - в чем отличие звука "выхода" от "прилета".
ПВО
Как наводится ПВО / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Противовоздушная оборона играет ключевое значение в условиях войны, когда враг пытается наносить глубокие ракетные удары, в том числе по гражданской инфраструктуре. От эффективности работы ПВО во многом зависит безопасность не только военных, но и гражданских, а также промышленных объектов.

Каким образом работает ПВО

Перед противовоздушной обороной ставятся задачи защиты от воздушных ударов врага, а также прикрытия войск как на линии фронта, так и в тылу. Системы ПВО имеют разные задачи, уровни и радиус прикрытия тех или иных объектов. При этом нередко противник, зная о наличии определенных систем ПВО, уже не решается применять на отдельных участках авиационную технику, рискуя потерять свои самолеты.

Что происходит, когда срабатывает ПВО

Во время воздушных тревог нередко звуки работы систем ПВО по вражеским объектам в воздухе можно принять за "прилеты". Однако есть несколько характерных особенностей, по которым можно отличить работу систем ПВО. Как правило, визуально о срабатывании пусковой установки ПВО свидетельствует небольшая вспышка (особенно заметная в темное время суток). Спустя пару секунд можно услышать звук пуска ракеты противовоздушной обороны.

Как узнать звук работы ПВО:

  • обычно звук выстрела системы ПВО похож на работу салютной установки или взрыв уличной петарды;
  • звук от работы системы ПВО бывает достаточно громкий и его также сопровождает эхо.

Что запускает ПВО

Противовоздушная оборона работает как по летательным аппаратам, так и по ракетам. Однако зачастую противник, зная о наличии тех или иных систем ПВО не залетает самолетами в зону действия систем противовоздушной обороны.

Основными целями систем ПВО в этом случае становятся ракеты, которые сбивают ракетами класса "земля-воздух". Они запускаются со стационарных или передвижных установок на земле. Некоторые из них предназначены для поражения даже баллистических ракет.

Смотрите видео - как работает украинская система ПВО:

Почему ПВО сбивает ракеты над городом

Нередко во время воздушных атак активная работа ПВО начинается на подлете или уже з границах крупных городов. Это имеет свое объяснение, ведь зачастую системы ПВО применяют для защиты основных военных и инфраструктурных объектов, которые находятся в черте города.

С другой стороны, перекрыть всю площадь страны системами ПВО просто невозможно, поэтому их размещают недалеко от крупных населенных пунктов. При этом враг, зная это, ищет обходные пути, стараясь обойти системы ПВО.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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