Как проверить сыр зажигалкой: необычный способ отличить некачественный продукт

Сыр - довольно любимое лакомство большого количества людей. Однако производители не всегда придерживаются высокого качества и используют вредные продукты. Мы расскажем в чем отличие сырного продукта от сыра и как его проверить.
В чем отличие сырного продукта от сыра - разница качества
Умение отличить сырный продукт от качественного сыра важно для каждого человека, а особенно для тех, кто не хочет попасть в ловушку производителя.
Основным отличием сыра от сырного продукта является вид использованного в производстве жира.
Сырный продукт, как правило, содержит заменитель молочного жира, а сыр, соответственно - молочный жир. Делается это для того, чтобы производитель смог увеличить возможности путем подмены сырья.
Вреден ли сырный продукт - какую угрозу он несет
Несмотря на множество разговоров и споров, прямого вреда организму сырный продукт нанести не может, однако это не делает его полезным. Сырный продукт может быть и вовсе не опасным, если в его производстве используют масла (пальмовое и кокосовое) высокого качества, что чаще всего невозможно. Как итог, если употреблять такой сыр постоянно, рано или поздно могут возникнуть проблемы с кардиологией, гастроэнтерологией и иммунитетом.
Для того, чтобы не попасть на крючок недобросовестных производителей - важно уметь отличить сырный продукт от настоящего сыра. Далее расскажем, как это можно сделать.
Как определить наличие пальмового масла в сыре - 1 способ проверить сыр
Как мы уже сказали выше, сырный продукт отличается тем, что в его производстве используют пальмовое или кокосовое масло. Для того, чтобы проверить качество продукта, необходимо проделать несколько простых действий, а именно - оставить сыр на тарелке на один день.
По окончании этого времени вы увидите изменения. Если сыр стал обветренным и с корочкой, но его цвет и аромат не изменился - значит, в сыре есть пальмовое масло.
Как проверить сыр зажигалкой - необычный, но проверенный способ
Второй способ проверить сыр на качество более быстрый, однако и более опасный.
Для него вам понадобится кусочек сыра и зажигалка. Ломтик продукта необходимо поднести и держать над пламенем зажигалки, реакция даст вам всю информацию о качестве.
В том случае, если ломтик сразу начнет плавиться и даст запах пригоревшего молока - это сыр, если же обуглится - сырный продукт.
Также вам может быть интересно: