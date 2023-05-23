Как проверить сыр зажигалкой: необычный способ отличить некачественный продукт

На полках магазина можно встретить как и сырный продукт, так и настоящий сыр. Узнайте, вреден ли сырный продукт и как его отличить от качественного продукта.

https://news.glavred.info/kak-proverit-syr-zazhigalkoy-neobychnyy-sposob-otlichit-nekachestvennyy-produkt-10472485.html Ссылка скопирована

Как проверить сыр зажигалкой / коллаж: Главред, фото: instagram magpiecheese/ скриншот с видео

Сыр - довольно любимое лакомство большого количества людей. Однако производители не всегда придерживаются высокого качества и используют вредные продукты. Мы расскажем в чем отличие сырного продукта от сыра и как его проверить.

В чем отличие сырного продукта от сыра - разница качества

Умение отличить сырный продукт от качественного сыра важно для каждого человека, а особенно для тех, кто не хочет попасть в ловушку производителя.

Основным отличием сыра от сырного продукта является вид использованного в производстве жира.

видео дня

Сырный продукт, как правило, содержит заменитель молочного жира, а сыр, соответственно - молочный жир. Делается это для того, чтобы производитель смог увеличить возможности путем подмены сырья.

Вреден ли сырный продукт - какую угрозу он несет

Несмотря на множество разговоров и споров, прямого вреда организму сырный продукт нанести не может, однако это не делает его полезным. Сырный продукт может быть и вовсе не опасным, если в его производстве используют масла (пальмовое и кокосовое) высокого качества, что чаще всего невозможно. Как итог, если употреблять такой сыр постоянно, рано или поздно могут возникнуть проблемы с кардиологией, гастроэнтерологией и иммунитетом.

Для того, чтобы не попасть на крючок недобросовестных производителей - важно уметь отличить сырный продукт от настоящего сыра. Далее расскажем, как это можно сделать.

Как определить наличие пальмового масла в сыре - 1 способ проверить сыр

Как мы уже сказали выше, сырный продукт отличается тем, что в его производстве используют пальмовое или кокосовое масло. Для того, чтобы проверить качество продукта, необходимо проделать несколько простых действий, а именно - оставить сыр на тарелке на один день.

По окончании этого времени вы увидите изменения. Если сыр стал обветренным и с корочкой, но его цвет и аромат не изменился - значит, в сыре есть пальмовое масло.

Как проверить сыр зажигалкой - необычный, но проверенный способ

Второй способ проверить сыр на качество более быстрый, однако и более опасный.

Для него вам понадобится кусочек сыра и зажигалка. Ломтик продукта необходимо поднести и держать над пламенем зажигалки, реакция даст вам всю информацию о качестве.

В том случае, если ломтик сразу начнет плавиться и даст запах пригоревшего молока - это сыр, если же обуглится - сырный продукт.

Также вам может быть интересно: