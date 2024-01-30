Как прокачать женскую энергию: простой метод поможет почувствовать себя счастливой

От медитации до йоги - что такое женская энергия и как ее быстро восстановить.

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Что такое женская энергия и как ее прокачать / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/dimitrisvetsikas1969, Pixabay/xxolaxx

Каждая женщина стремиться быть счастливой и уверенной в себе. Достичь поставленных целей помогает женская энергия – это совокупность качеств и устремлений, способствующих достижению жизненных идеалов.

Одним из главных критериев осознания наличия женской энергии является ощущение самой себя привлекательной, желанной и успешной. Если баланс женской энергии положительный, тогда возникает чувство наполненности самой себя, а также наслаждения жизнью, а также своеобразного жизненного магнетизма.

Что помогает прокачать женскую энергию

Главные способы, которые помогут раскрыть женскую энергию:

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Важно стать источником любви к самой себе;

Поможет интенсивное увлечение гимнастикой или йогой;

Откройте для себя технику медитации;

Правильно формируйте и озвучивайте свои желания;

Для отдыха следует всегда находить время;

Лучший релакс – это шоппинг;

Введите больше разнообразия в ваш рацион.

Что блокирует поток женской энергии

Есть сразу несколько факторов, которые могут встать на пути потока женской энергии. Этому может способствовать то, что женщина стремиться заниматься несвойственными ей мужскими занятиями. Среди прочего к этому также приводит отдача многих сил на нелюбимой работе, которая не доставляет морального удовлетворения. Негативные факторы влияют не блокирование положительных импульсов и не позволяют накапливаться женской энергии.

Как восполнить свою женскую энергию

Для того, чтобы восполнить запас женской энергии есть сразу несколько полезных практик:

Медитация (избавляет от негатива и помогает окунаться и развивать позитивное мышление);

Танец (закрывает ворота перед чувством стеснения и способствует принятию своего тела таким, какое оно есть);

Аффирмации (способно воплотить желаемое в действительное – повторяйте то, что вы хотите получить именно сейчас).

Как понять, что у меня нет женской энергии

Для того, чтобы понять признаки отсутствия женской энергии, нужно прислушаться к своему организму и внутреннему голосу:

Раздражение, апатия и явная усталость (буквально с самого утра чувствуется полное отсутствие жизненных сил);

Раздражительность (спонтанно возникающее желание устроить скандал или закатить грандиозную истерику);

Внешний вид (нежелание следить за собой и отсутствие интереса к окружающим);

Потеря привлекательности (вас больше не волнует ваш женский магнетизм и мнение остальных).

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