УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как прокачать женскую энергию: простой метод поможет почувствовать себя счастливой

Алексей Тесля
30 января 2024, 15:55
От медитации до йоги - что такое женская энергия и как ее быстро восстановить.
женская энергия
Что такое женская энергия и как ее прокачать / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/dimitrisvetsikas1969, Pixabay/xxolaxx

Каждая женщина стремиться быть счастливой и уверенной в себе. Достичь поставленных целей помогает женская энергия – это совокупность качеств и устремлений, способствующих достижению жизненных идеалов.

Одним из главных критериев осознания наличия женской энергии является ощущение самой себя привлекательной, желанной и успешной. Если баланс женской энергии положительный, тогда возникает чувство наполненности самой себя, а также наслаждения жизнью, а также своеобразного жизненного магнетизма.

Что помогает прокачать женскую энергию

Главные способы, которые помогут раскрыть женскую энергию:

видео дня
  • Важно стать источником любви к самой себе;
  • Поможет интенсивное увлечение гимнастикой или йогой;
  • Откройте для себя технику медитации;
  • Правильно формируйте и озвучивайте свои желания;
  • Для отдыха следует всегда находить время;
  • Лучший релакс – это шоппинг;
  • Введите больше разнообразия в ваш рацион.

Что блокирует поток женской энергии

Есть сразу несколько факторов, которые могут встать на пути потока женской энергии. Этому может способствовать то, что женщина стремиться заниматься несвойственными ей мужскими занятиями. Среди прочего к этому также приводит отдача многих сил на нелюбимой работе, которая не доставляет морального удовлетворения. Негативные факторы влияют не блокирование положительных импульсов и не позволяют накапливаться женской энергии.

Как восполнить свою женскую энергию

Для того, чтобы восполнить запас женской энергии есть сразу несколько полезных практик:

  • Медитация (избавляет от негатива и помогает окунаться и развивать позитивное мышление);
  • Танец (закрывает ворота перед чувством стеснения и способствует принятию своего тела таким, какое оно есть);
  • Аффирмации (способно воплотить желаемое в действительное – повторяйте то, что вы хотите получить именно сейчас).

Как понять, что у меня нет женской энергии

Для того, чтобы понять признаки отсутствия женской энергии, нужно прислушаться к своему организму и внутреннему голосу:

  • Раздражение, апатия и явная усталость (буквально с самого утра чувствуется полное отсутствие жизненных сил);
  • Раздражительность (спонтанно возникающее желание устроить скандал или закатить грандиозную истерику);
  • Внешний вид (нежелание следить за собой и отсутствие интереса к окружающим);
  • Потеря привлекательности (вас больше не волнует ваш женский магнетизм и мнение остальных).

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
йога медитация интересные новости
Реклама

Главное за день

Окружение ВСУ в районе Купянска: военный предупредил о планах оккупантов

Окружение ВСУ в районе Купянска: военный предупредил о планах оккупантов

16:50 Украина
Деньги для украинских беженцев из ЕС могут пойти в Киев: в Раде отреагировали

Деньги для украинских беженцев из ЕС могут пойти в Киев: в Раде отреагировали

16:09 Деньги
Оккупанты готовятся штурмовать Харьковщину: в ВСУ рассказали о возможном сценарии

Оккупанты готовятся штурмовать Харьковщину: в ВСУ рассказали о возможном сценарии

15:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:04

Фразы, которые говорит мужчина, когда любит: как распознать истинные чувства

16:50

Окружение ВСУ в районе Купянска: военный предупредил о планах оккупантов

16:23

ВСУ "похоронили" весь парк бронетехники РФ: чем закончился штурм села под КупянскомВидео

16:19

В Нидерландах предложили вернуть беженцев на запад Украины

16:09

Деньги для украинских беженцев из ЕС могут пойти в Киев: в Раде отреагировали

НАТО ударит по РФ сотней томагавков, едва ее войска подойдут к странам Балтии - ЯгунНАТО ударит по РФ сотней томагавков, едва ее войска подойдут к странам Балтии - Ягун
16:07

НАТО "отрежет" Калининград, а РФ может пойти на Сувалский коридор – генерал

15:58

С Мишиной и новыми капитанами: ТЕТ готовит новый сезон большого шоу "Я люблю Україну"Видео

15:56

Оккупанты готовятся штурмовать Харьковщину: в ВСУ рассказали о возможном сценарии

15:55

Как прокачать женскую энергию: простой метод поможет почувствовать себя счастливой

Реклама
15:47

Упала от кашля: запрещенная в Украине Гузеева разбила лицо

15:40

Россия рассорится со всеми: Медведев нашел себе новую мишень для пустых угроз

15:25

На Франковщине чиновник назвал депутатку ведьмой и вылетел с должности

15:19

"У мира есть имя - Дональд Трамп": Орбан засыпал комплиментами экс-президента США

15:15

Стоматолог назвал 6 вещей, которые нельзя делать перед приемом

15:01

Звезда сериала "Сплетница" сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной

15:00

"Это самое сильное новолуние в 2024 году": кого ждет грандиозный успех и деньги

14:56

Российская авиация сбрасывает бомбы на свои города: в разведке назвали причину

14:54

VODA UA стала новым официальным партнером ФК "Шахтер" новости компании

14:46

В Украине до конца зимы не будут поднимать тариф на свет - Шмыгаль

14:41

С начала 2024-го Россия выпустила по Украине более 330 ракет - Зеленский

Реклама
14:35

"Сделаем всё возможное, чтобы забрать наших защитников: ГУР про сбитие Ил-76

14:23

"У венгров есть недоверие к нам": Кулеба раскрыл детали встречи с Сийярто

14:22

Кондратюк считает, что Козловский больше не служит в ВСУ

13:59

Когда можно делать тест на беременность: какой срок покажет точный результат

13:58

Китайский гороскоп на 31 января: Кролику - путешествие, Кабану - разочарование

13:55

В Германии давят на Шольца относительно передачи Украине ракет Taurus - СМИ

13:41

Надя Дорофеева стала мамой - популярный ведущий раскрыл подробности

13:27

Орбан разблокирует 50 млрд евро для Украины: поставил серьезное условие

13:25

"Хороших решений не осталось": нардеп насторожил новым законом о мобилизации

13:21

Сидят в камере на 80 человек и могут оказаться в РФ: Би-2 отказали в депортации в Израиль

13:06

На Таврическом направлении оккупанты понесли большие потери: в ВСУ поразили количеством

12:58

В Харькове прогремел взрыв: оккупанты обстреляли город из Белгородщины

12:56

Церковный праздник 31 января: почему сегодня нельзя думать о плохом

12:14

В случае атаки РФ страны Балтии не выстоят, но это и не нужно: эксперт объяснил почему

12:03

Части пенсионеров остановят выплату пенсий: кто рискует остаться без денег

11:58

Нагар не появится вовек: чем нужно посыпать дно духовки

11:52

Как убрать слайм с одежды: опытные хозяйки назвали убойное копеечное средство

11:49

РФ перебросила Росгвардию на оккупированную территорию: к чему готовятся

11:47

"Нужно собирать чемодан": звезда "Танців з зірками" высказалась о разводе

11:16

В РФ "захват" Табаевки приравняли к взятию Берлина: в ВСУ раскрыли ложь оккупантов

Реклама
11:14

Это блюдо - король на столе: рецепт невероятного панского деруна по-закарпатски

10:59

"Не видим света в конце тоннеля": Боррель высказался о войне в Украине

10:56

"Нужно есть каждый день": врач назвала овощ, который снижает риск сердечных заболеваний

10:38

Только люди с очень высоким IQ решат головоломку: нужно найти пять отличий

10:19

ВСУ сбили российский самолет: в Генштабе сообщили детали

10:11

Во дворце сделали заявление об онкологии: Кейт Миддлтон покинула больницу

10:06

Используют дроны и бьют по гражданским: Гуменюк раскрыла подробности боев на юге

09:54

Почему от пива растет живот: врач раскрыл неизвестный факт

09:53

Алена Делона признали недееспособным

09:48

"Хаос полезен России": в ISW объяснили, как "отставка" Залужного играет на руку РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять