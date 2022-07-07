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Как прокачать свой мозг и стать умнее: самые лучшие советы

7 июля 2022, 05:31

Новые знания, смена привычек и оригинальные задачи помогут повысить уровень интеллекта и зарядить мозг.

Мозг
Существует немало способов, как прокачать свой интеллект / ua.depositphotos.com

Мы живем в мире, который быстро меняется, и требует от нас все больше навыков, знаний и практики. Как стать умнее и прокачать свой интеллект, чтобы понимать новые тренды и течения, становится одним из самых популярных вопросов для человека, живущего в современном динамичном обществе.

Множество рутинных обязанностей по работе и дому могут часто отвлекать от попытки улучшить свои навыки, научиться чему-то новому и применить свои качества, чтобы стать более эрудированным. Однако обязательно нужно находить время для развития своего интеллекта. Кто стремится к познанию чего-то нового, обязательно достигнет успеха.

Как стать умнее

Пробуйте что-то новое

Часто все начинается с привычек. Каждый день совершаем какие-то действия, одни приносят нам пользу, другие – отдаляют от целей. Если старые и привычные дела приносят усталость, можно попробовать занять мозг другой, более полезной работой. Появление новых навыков помогает мозговой деятельности и оказывает добрую услугу вашей умственной активности.

Читайте книги

Очень хорошо развивают интеллект книги. Чтение не только делает больше ваш словарный запас, но и развивает кругозор, воображение. Читая книгу, вы сможете погрузиться в новый мир и пережить новые эмоции, столкнувшись с занимательной описанной историей. Хорошая литература поможет повысить эмоциональный интеллект. Мозг зашевелится и будет очень активно работать.

Найти книгу в наше время – не проблема, Интернет в вашем распоряжении. Если поставите себе цель читать хотя бы одну книгу в месяц, это уже станет шагом вперед.

книга
Читайте книги, чтобы развивать свой интеллект и воображение / Открытые источники

Хватит гуглить

Конечно, все мы привыкли задавать вопросы поисковикам ежедневно по сотне раз в день. Это быстро и легко сделать. Но мозг тогда становится ленивым, процессы мышления замедляются. Попробуйте поискать ответы в книге, произвести небольшие расчеты не в калькуляторе, а в уме. Позвольте мозгу поработать немного по-другому.

гугл
Не задавайте вопросы поисковикам, ищите ответы в других источниках / Фото: Reuters

Изучайте иностранные языки

Мозг человека активно работает, когда он занимается изучением нового языка. Тренируется память – мы запоминаем новые слова, тренируем навыки разговора, и даже пытаемся думать уже на другом языке. Мозг человека, который говорит больше чем на одном языке, работает лучше.

Как прокачать свой мозг

Порой мы начинаем что-то забывать: чьи-то имена, факты, или совсем недавние события. Познавательные функции мозга могут затупляться, однако отчаиваться не нужно. Следует только восстановиться.

Говорите о своих эмоциях

Нельзя забывать об эмоциональном интеллекте, который позволяет человеку быть способным адаптироваться к переменам и уверенно решать новые задачи.

Не нужно бояться выражать свою точку зрения, если у вас есть собственная позиция по какому-либо вопросу. Следует лишь соблюдать чувство такта. Конечно, не всегда удастся найти выход и решение проблемы, но держать в себе наболевшее – не самый лучший выбор.

Сделайте все наоборот

Если вы устали от того, что постоянно делаете одно и тоже, бросьте эту привычку. Во время перерыва на работе, вместо перекура, попробуйте прогуляться в парке. Вместо ресторана или кино сходите со своей второй половинкой на рок-концерт или в театр. Вместо привычной дороги домой, попробуйте сменить маршрут.

Конечно, вряд ли нужно делать все это сразу. Но небольшие изменения положительно отразятся на настроении. Или вы и вовсе сможете посмотреть на привычные вещи под другим углом.

Интеллектуальные игры

Зачастую играть в игры, где приходится напрягать мозг, советуют невропатологи и психологи. Можно выбрать самые разные игры: на развитие памяти, внимательности, ориентации в пространстве и концентрации.

Выбирайте свое окружение

Окружение очень серьезно влияет на человека. Следует окружить себя толковыми людьми, с которыми будет интересно общаться и узнавать что-то новое. Расширяйте круг общения, учитесь, присоединяйтесь к сообществу по интересам.

Двигайтесь

Физическая активность помогает справляться со стрессами и поднимает настроение. Если позволяет здоровье, можно устраивать пробежку. Впрочем, можно просто включать в свой распорядок дня неспешные прогулки, чтобы отдыхать и дышать свежим воздухом.

Запоминайте на ходу

Что интересно, метод считается вполне эффективным. Могут подтвердить актеры – если получается что-то запомнить на ходу, информация, с серьезной долей вероятности, осядет у вас в голове.

Репетируете публичное выступление? Попробуйте в этот момент походить или потанцевать, чтобы проверить метод.

Новый имидж или перестановка

Мозг часто привыкает к одной и той же обстановке, в том числе, и к привычному расположению вещей в вашем доме. Вряд ли стоит идти на радикальные эксперименты в виде капитального ремонта или резких перемен во внешности. Но небольшая перепланировка или частичная смена имиджа может положительно отразиться и на работе мозга.

Правильный сон

Вряд ли нужно объяснять, насколько полезно присутствие режима сна в нашей жизни. Спишь меньше пяти часов – мышление становится более медленным. Однако больше 10 часов сна уже схоже со сходом с трапа самолета после длительного перелета.

В идеале нужно спать 8-9 часов в темной комнате и просыпаться постепенно, вместе с дневным светом.

Музыка

Музыка определенно стимулирует работу мозга. Она улучшает настроение, способствует активности мозговой деятельности и помогает справляться с депрессией. При желании можно научиться играть на фортепиано или гитаре, или же сходить на концерт любимой группы.

Украина, музыка
Музыка позволяет эффективно прокачать мозг / ТЕТ

Время новых задач

Чтобы раскачать свой мозг, надо подкинуть ему новые и оригинальные задачи. Попробуйте заняться искусством, или же поиграйте в игры с семьей или друзьями. Социальное взаимодействие пойдет только на пользу.

мозг
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