Как хранить молоко / pixabay

Молоко и молочные продукты - дефицит в военное время. Поэтому хочется сохранить их свежими как можно дольше.

Как и сколько хранить молоко

Разные виды молока имеют разные сроки хранения. Быстрее всего скисает домашнее молоко, а вот пастеризованное хранится дольше - от 10 до 15 дней. Срок хранения ультрапастеризованного молока составляет от 30 до 90 дней. Именно такое молоко можно покупать для подготовки припасов.

Как продлить срок хранения молока

После вскрытия упаковки срок хранения молока стремительно уменьшается. Поэтому его лучше перелить в банку с крышкой или эмалированную посуду. Не стоит хранить молоко на дверце холодильника - так оно испортится быстрее. Лучше поставить его на верхнюю полку у стенки.

Чтобы молоко дольше хранилось его стоит прокипятить. Так можно увеличит срок хранения молока на несколько суток.

Важно не ставить возле банки с молоком горячую еду и не оставлять его под солнечными лучами. Емкость с молоком можно положить в морозилку и хранить 2 месяца.

Если молоко испортилось - его можно добавлять в тесто для печенья, блинчиков, оладий, пирогов.

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