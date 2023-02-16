Как прочистить раковину: 3 способа устроить сквозняк в канализации

Засор в раковине – неприятность, которая появляется в самый неподходящий момент. Перед тем, как прочистить слив в раковине или ванной нужно знать несколько действенных способов достижения результата. Предлагаем разобраться в средствах и способах очистки трубы.
Как пробить забитый слив: механические способы
Первым, что приходит в голову, когда забился слив в раковине или ванной – прочистить его вантузом или тросом. Если засор образовался в самом сливе или в колене, то вантуз в совокупности с горячей водой создаст необходимое давление и сгусток уйдет в канализацию. При этом нужно набрать в раковину горячую воду, чтобы она покрыла резиновую часть вантуза. После этого можно совершать поступательные движения, создавая вакуум под резиновым колпаком. Важно закрыть тканью или пробкой верхний слив в раковине, чтобы воздух не выходил.
Если засор образовался в трубе, соединяющей раковину с канализационным стояком, то понадобится трос. Чем можно пробить слив в этом случае? Тут понадобится трос. Они бывают разной длины и толщины. Его вставляют в трубу и прокручивают, чтобы сгусток разрушился и ушел в стояк.
Для того, чтобы прочистить раковину на кухне можно использовать эти же методы. Однако на кухне характер засора может быть другим, так как в трубу попадают не только мыло или выпавшие во время мытья головы волосы, но и жир с остатками пищи. Поэтому тут может помочь химический способ очистки трубы.
Как прочистить раковину на кухне и в ванной: химический метод
В продаже представлены разнообразные средства, позволяющие быстро и без физических усилий прочистить трубы в домашних условиях. Они бывают жидкие и порошкообразные. Для того, чтобы прочистить раковину на кухне, если вода не уходит долго, понадобится такое средство. Его засыпают в сливное отверстие и заливают горячей водой. Состав должен постоять в трубе несколько часов, после этого можно промыть все горячей водой. Важно выполнить все условия инструкции по применению такого средства.
Прочищаем засор в раковине: народные способы
Убрать сгусток из трубы можно народными средствами, которые есть в каждом доме. Как прочистить канализацию содой и солью? На этот вопрос есть несколько ответов, о которых мы расскажем далее:
- прочистить раковину на кухне или в ванной, если не уходит вода можно с помощью кипящей водой, ее заливают в слив и оставляют на несколько минут, а затем промывают проточной водой;
- крепки соляной раствор поможет избавиться от "пробки" в трубе, его заливают в слив, а затем работают вантузом;
- эффективным средством будет сода и уксус – соду в большом количестве засыпают в слив, заливают небольшим количеством воды, а затем доливают 1 стакан уксуса, в трубе должна произойти реакции гашения соды, когда шипение закончится, можно промыть все проточной водой.
Также для прочистки слива в домашних условиях используют каустическую соду. Ее засыпают в слив и заливают кипятком. Состав должен постоять в трубе 15 минут и более, а затем трубу можно промыть горячей проточной водой.
Как не допустить засор в раковине
Профилактика – лучший метод сохранения чистых труб. Поэтому важно помнить, что засоры и "пробки" в трубах образуются после того, как в них попадает много жира, пищевых отходов, волос и другого мусора. Чтобы не допустить появления неприятностей на сливы раковин и ванны нужно установить сеточки, которые запросто удержат мусор, а также лучше забыть о том, чтобы выливать жир со сковороды или кастрюли в раковину.
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