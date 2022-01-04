Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022

Рождество Христово приметы / pixabay

Рождество Христово один из самых любимых православных праздников, который принято встречать строго в кругу семьи.

Принято на Рождество колядовать и дарить подарки. Обычно дарят свечи, иконы и сладости детям.

С давних времен существует традиция колядования на Рождество, когда дети или взрослые ходили по домам и славили Христа.

За радостную весть о Рождении Спасителя их одаривали конфетами, сладкой выпечкой или деньгами.

Чтобы не привлечь проблемы, на стол нужно обязательно первой поставить богатую и вкусную кутью.

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Накануне Рождества стоит побывать в церкви и помолиться за здоровье своей семьи.

Что нельзя делать на Рождество Христово 6 января

Нельзя 6 января есть до первой звезды. Особенно мясо и молочные продукты.

Нельзя на рождественский стол ставить меньше 12 блюд. Можно привлечь в дом беду.

Нельзя 6 и 7 января одевать старую и грязную одежду.

Нельзя 7 января работать в доме. Убирать, стирать и готовить.

Нельзя на Рождество ходить на рыбалку и охоту. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя на Рождество ругаться за столом.

Приметы на Рождество Христово 2022

Если 7 января ударил мороз, то будет холодная весна.

Если на рождественским столом разлили воду или узвар, то вас ждут приятные новости.

Если вы что-то потеряли 7 января, то это к убыткам.

Если 7 января в дом первый зашел мужчина, то весь год ждет удача и благополучие.

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