Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022

Чтобы не привлечь проблемы, на стол нужно обязательно первой поставить богатую и вкусную кутью.
Рождество Христово один из самых любимых православных праздников, который принято встречать строго в кругу семьи.
Принято на Рождество колядовать и дарить подарки. Обычно дарят свечи, иконы и сладости детям.
С давних времен существует традиция колядования на Рождество, когда дети или взрослые ходили по домам и славили Христа.
За радостную весть о Рождении Спасителя их одаривали конфетами, сладкой выпечкой или деньгами.
Чтобы не привлечь проблемы, на стол нужно обязательно первой поставить богатую и вкусную кутью.
Накануне Рождества стоит побывать в церкви и помолиться за здоровье своей семьи.
Что нельзя делать на Рождество Христово 6 января
Нельзя 6 января есть до первой звезды. Особенно мясо и молочные продукты.
Нельзя на рождественский стол ставить меньше 12 блюд. Можно привлечь в дом беду.
Нельзя 6 и 7 января одевать старую и грязную одежду.
Нельзя 7 января работать в доме. Убирать, стирать и готовить.
Нельзя на Рождество ходить на рыбалку и охоту. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя на Рождество ругаться за столом.
Приметы на Рождество Христово 2022
Если 7 января ударил мороз, то будет холодная весна.
Если на рождественским столом разлили воду или узвар, то вас ждут приятные новости.
Если вы что-то потеряли 7 января, то это к убыткам.
Если 7 января в дом первый зашел мужчина, то весь год ждет удача и благополучие.
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