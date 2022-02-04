Как приправы и специи влияют на человеческое либидо - ответ психотерапевта / УНИАН

Сексуальную активность (оно же либидо) может усилить употребление определенных специй. Каких именно, детально объяснил в интервью Радио Sputnik врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Как говорит специалист, некоторые пряности являются природными возбуждающими веществами (афродизиаками). Какие пищевые приправы способствуют сексуальному возбуждению у женщин, а какие – у мужчин, рассказал он.

"Многие приправы способствуют расцвету сексуальных желаний. Например, в женской сексологии используется так называемый пажитник, он положительно влияет на женскую сексуальность, снижает раздражительность, повышает либидо, уровень эстрадиола – основного женского гормона. Что касается мужской сексологии, то это, как правило, различные острые приправы: чили, карри", – подытожил Кульгавчук.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

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