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Как применять оливковое масло: шесть умных способов

23 марта 2023, 12:10
Если вы преодолеете стереотип о том, что все виды масла вредны для вашего здоровья, тогда вы сможете насладиться универсальным использованием оливкового масла.
оливковое масло
оливковое масло / ua.depositphotos.com

Несмотря на огромное количество статей, в которых утверждается о пользе оливкового масла, многие все еще не решаются использовать этот чудо-продукт.

Но если вы преодолеете стереотип о том, что все виды масла вредны для вашего здоровья, тогда вы сможете насладиться универсальным использованием оливкового масла первого холодного отжима и узнать, как оно может улучшить вкус различных блюд.

Чем полезно оливковое масло и как его применять

Чаще всего для наших салатов используется оливковое масло первого холодного отжима. В некоторых случаях его также используют в сковороде для жарки в качестве более здоровой альтернативы другим жирам и маслам. Этот, казалось бы, простой ингредиент делает замечательную работу по улучшению вкуса блюда и акцентирует внимание на нюансах, которые позволяют вам получить гастрономический опыт.

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Во многих странах любят использовать оливковое масло, потому что оно невероятно универсально и может придать особый вкус кулинарии и еде. Но почему мы реже используем оливковое масло в наших блюдах? Давайте рассмотрим, как использовать оливковое масло в пищу.

5 способов использовать оливковое масло для приготовления вкусных блюд

Если вы хотите начать использовать оливковое масло в своих блюдах и сделать его основной приправой в вашем доме, вот несколько замечательных и креативных способов использовать оливковое масло

1. Оливковое масло и яйца

Что можно готовить на оливковом масле? Вы когда-нибудь пробовали готовить яйца на оливковом масле? Если нет, то вы определенно многое упускаете. Сочетание оливкового масла и сливочного масла при приготовлении яиц может помочь придать яйцам дополнительный аромат сливочного масла.

Кроме того, сварить яйца-пашот с оливковым маслом было бы очень просто, а после использования масла вы можете процедить его и сохранить для будущего использования.

2. Оливковое масло и овощи

Один из самых популярных способов использования оливкового масла — покрыть им овощи и запечь их. Этот тип приготовления делает идеальный гарнир для пикантных блюд или даже великолепной, здоровой закуски.

Кроме того, вы можете смешать оливковое масло и бальзамический уксус, чтобы улучшить вкус и текстуру ваших салатов.

3. Оливковое масло и сыр

Отличный способ провести полдень и закат — выпить бокал холодного вина с сыром. И если вы хотите добавить текстуру и несколько уравновешивающих нот, подумайте о том, чтобы сбрызнуть немного оливковым маслом и выдержанным бальзамиком. Добавьте к своим сырам немного лимонного сока, цитрусовых и каперсов, и все готово.

4. Оливковое масло и хлеб

Обмакивание хлеба в оливковом масле — еще одно сенсорное путешествие, которое вам понравится. Оливковое масло лучше всего сочетается с фокаччей и другим плотным хлебом, так как оно увлажняет и уравновешивает текстуру и вкус.

Кроме того, вы также можете использовать оливковое масло в качестве основы для соусов. Добавление сливочного масла, анчоусов и даже чеснока может сделать ваш соус чистым, сбалансированным и контрастным по вкусу, который хорошо сочетается с хлебом.

5. Оливковое масло и другие блюда

Помимо главных претендентов, которые мы перечислили выше, есть еще сотни блюд, с которыми вы можете поиграть. Оливковым маслом также можно поливать супы и тушеные блюда, чтобы сбалансировать его кислотность, текстуру, консистенцию и температуру. А в некоторых случаях вы даже можете использовать оливковое масло для десертов, чтобы увлажнить торт.

Самое замечательное в оливковом масле то, что его свойства и деликатность подчеркивают лучшее в каждом блюде.

Но кроме кулинарного применения, оливковое масло также используется и в индустрии красоты.

Как использовать оливковое масло для волос?

Оливковое масло может добавить мягкости и укрепить волосы, проникая в стержень волоса и сохраняя влагу. Блеск, который, как говорят, исходит от оливкового масла, может быть связан с тем, что масло разглаживает внешнюю кутикулу волос.

Вы можете в конечном итоге провести несколько экспериментов, прежде чем найти способ, который будет работать для ваших нужд. Если вы никогда не использовали оливковое масло для ухода за волосами, вот как начать.

1. Начать с малого

Если вы никогда раньше не экспериментировали с оливковым маслом в качестве продукта для волос, используйте всего одну-две столовые ложки для первой процедуры.

Сколько оливкового масла вы должны использовать, зависит от того, насколько глубоко вы хотите увлажнить и где. Для кончиков потребуется не больше столовой ложки.

Если вы обрабатываете всю голову, вам понадобится как минимум 1/4 стакана оливкового масла, особенно если у вас длинные или очень густые волосы.

2. Массаж

Втирайте масло глубоко в волосы в течение нескольких минут. Вы также можете втирать его в кожу головы, если у вас сухая кожа головы.

Для наиболее эффективного кондиционирования оберните волосы шапочкой для душа и дайте маслу впитаться в течение 15 минут или более.

3. Промыть

Расчешите волосы расческой с редкими зубьями, прежде чем смывать масло шампунем. Это облегчит последующее расчесывание и укладку.

Тщательно вымойте шампунем и высушите волосы, чтобы увидеть результаты. Возможно, вам придется дважды помыть шампунем, в зависимости от того, сколько вы нанесли.

В кондиционировании оливковым маслом нет ничего вредного. Если ваши волосы не достаточно сухие, чтобы нуждаться в ежедневном увлажнении, используйте его раз в неделю или реже для достижения наилучших результатов.

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Оливковое масло
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