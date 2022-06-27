Как приготовить вкусную вишневую наливку без водки: советы хозяйкам/ коллаж ua.depositphotos.com/

Если окинуть орлиным взором (ну или всевидящим оком ‒ кому как удобнее) кулинарные традиции народов, населяющих нашу третью от Солнца планету, то станет ясно, что любая культура изобилует прямо-таки различными способами приготовления спиртных напитков. И пусть традиционалисты упрямо твердят, что истина в вине только в вине и больше нигде, мы скажем ‒ отнюдь нет. К примеру, вот взять отличнейший напиток, который легко изготовляется, что называется, из подручных ягод ‒ вишен. Попросту говоря, речь пойдет о вишневой наливке. Правда, расскажем о способе "вишневка без водки" (потому как сахар пока еще заметно дешевле пол-литры "беленькой").

Итак, специалисты относят вишневку домашнюю без водки к среднеспелым наливкам. Для таких напитков обычно используют фрукты, которые не могут долго пролежать и не испортиться при этом ‒ например слива, смородина, ну и, собственно, вишня.

Тут нужно отметить, что сделанная по всем канонам вишневка домашняя обязана иметь сочный, собственно, вишневый вкус, питься с легкостью и иметь ярко выраженную сладость. Может, именно из-за двух последних факторов ее так любят употреблять женщины.

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Как сделать вишневую наливку без водки?

Сперва нужно взять шесть килограмм вишневых ягод. Затем и два с половиной килограмма сахару (именно такие пропорции стоит соблюдать, чтобы получить в итоге не менее 10 литров конечно продукта). Закваску нужно строго делать только в трехлитровых банках.

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Вишневая наливка рецепт

Ягоды тщательно промыть, при этом не убирая косточки.

Закинуть на баночное донышко ягоды. Слой толщиной должен быть не больше 25% от вместимости банки.

Затем вишни посыпаются двумя-тремя ложками сахара.

Точно также аккуратно нужно уложить второй и третий слой вишен.

На горловину банки аккуратно натянуть кусок марли (сложенный в три раза), а потом закрепить ее ниткой или резинкой.

Оставить банку в месте, где много солнца, на пятеро суток.

На шестой день вместо марли натяните хирургические перчатки.

Потом банку водрузите на помост в каком-нибудь теплом и темном месте ‒ не менее, чем на 30 дней.

Затем пролейте получившийся напиток через марлю, разлейте по сосудам, а потом снова спрячьте их в какое-нибудь темное место на месяц.

Как срок истек ‒ доставайте и пейте. Себе на радость и другим во благо.