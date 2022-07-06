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Как приготовить вкусную настойку из смородины: простой рецепт

6 июля 2022, 08:00

Отличная идея - собрать ягоды смородины с многочисленных кустов на даче и приготовить вкуснейшую и сладкую наливку. Которую потом хорошо выпивать в тени.

Смородина, наливка
Как приготовить вкусную настойку из смородины: простой рецепт/ drink-mixer.com и YouTube

Хотя сейчас в любом магазине и супермаркете действительно можно приобрести море разливанное спиртных напитков, все же знающие люди советуют экономным хозяевам и хозяйкам повнимательней присмотреться к изготовлению спиртного в домашних условиях. Ведь это не только поможет сэкономить достаточное количество денег, но и, в общем и целом, довольно любопытный и интересный опыт.

В этот раз мы расскажем о том, как сделать вкуснейшую домашнюю наливку из смородины (чего-чего, а такого растения полно на огородах украинцев). Но, сразу необходимо отметить ‒ стоит тщательно срывать с кустов только качественные ягоды, а ни в коем случае не заплесневелые и плохие ‒ иначе вкус будущей наливки будет испорчен бесповоротно.

Наливка из смородины на водке

Такой рецепт универсален ‒ то есть можно брать и красную, и черную смородину.

Что нужно:

  • ягоды– 0,3 килограмма;
  • сахар – 0,15 килограмма;
  • водка – пол-литра;
  • вода – 0,2 литра.

Рецепт наливки из смородины на водке

  • Сверху ягод насыпать сахар ‒ в сосуд на две трети его вместимости (причем прослаивать так, чтобы в конце сахарный песок покрыл ягоды);
  • Сосуд на 3 дня отправить куда-нибудь в нагретое место;
  • По истечении срока встряхнуть сосуд и залить туда спиртное;
  • Водка должна аккуратно перекрыть уровень ягод на два-три сантиметра;
  • Сосуд хорошо закупорить и отправить отстаиваться на 60 дней в неосвещенное и теплое место. Раз в неделю его нужно энергично трясти;
  • Финальную жидкость прогнать через сделанный из ваты фильтр;
  • Потом все нужно разбавить примерно на четверть холодной водой (но обязательно кипяченой);
  • Продегустировать ‒ вдруг жидкость вышла не очень сладкой. Тогда стоит досыпать в сосуд немного сахара, а потом хорошо все перелопатить.
  • Отправить в емкости для хранения, плотно закупорить. Крепость напитка не должна превышать 20-22 градусов.

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Смородина

Наливка из черной смородины на водке и на соке

Что нужно:

  • свежевыжатый сок из ягод – пол-литра;
  • водка – пол-литра;
  • сахар – 200-граммовый стакан;
  • корица – щепотка;
  • гвоздика – щепотка

Рецепт:

  1. В одном сосуде залить сок водкой;
  2. Засыпать туда же сахар, корицу и гвоздику, а затем мешать ‒ пока сахар не растворится;
  3. Сосуд плотно закупорить и меся отстаивать в теплом и темном месте;
  4. Процедить финальную жидкость через ватный фильтр, затем ‒ разлить в бутылки и плотно закупорить. Крепость — 14-16 градусов.

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Автор: Егор Бунин
наливка из смородины настойка из смородины
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