Как приготовить вкусную настойку из смородины: простой рецепт/ drink-mixer.com и YouTube

Хотя сейчас в любом магазине и супермаркете действительно можно приобрести море разливанное спиртных напитков, все же знающие люди советуют экономным хозяевам и хозяйкам повнимательней присмотреться к изготовлению спиртного в домашних условиях. Ведь это не только поможет сэкономить достаточное количество денег, но и, в общем и целом, довольно любопытный и интересный опыт.

В этот раз мы расскажем о том, как сделать вкуснейшую домашнюю наливку из смородины (чего-чего, а такого растения полно на огородах украинцев). Но, сразу необходимо отметить ‒ стоит тщательно срывать с кустов только качественные ягоды, а ни в коем случае не заплесневелые и плохие ‒ иначе вкус будущей наливки будет испорчен бесповоротно.

Наливка из смородины на водке

Такой рецепт универсален ‒ то есть можно брать и красную, и черную смородину.

Что нужно:

ягоды– 0,3 килограмма;

сахар – 0,15 килограмма;

водка – пол-литра;

вода – 0,2 литра.

Рецепт наливки из смородины на водке

Сверху ягод насыпать сахар ‒ в сосуд на две трети его вместимости (причем прослаивать так, чтобы в конце сахарный песок покрыл ягоды);

Сосуд на 3 дня отправить куда-нибудь в нагретое место;

По истечении срока встряхнуть сосуд и залить туда спиртное;

Водка должна аккуратно перекрыть уровень ягод на два-три сантиметра;

Сосуд хорошо закупорить и отправить отстаиваться на 60 дней в неосвещенное и теплое место. Раз в неделю его нужно энергично трясти;

Финальную жидкость прогнать через сделанный из ваты фильтр;

Потом все нужно разбавить примерно на четверть холодной водой (но обязательно кипяченой);

Продегустировать ‒ вдруг жидкость вышла не очень сладкой. Тогда стоит досыпать в сосуд немного сахара, а потом хорошо все перелопатить.

Отправить в емкости для хранения, плотно закупорить. Крепость напитка не должна превышать 20-22 градусов.

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Наливка из черной смородины на водке и на соке

Что нужно:

свежевыжатый сок из ягод – пол-литра;

водка – пол-литра;

сахар – 200-граммовый стакан;

корица – щепотка;

гвоздика – щепотка

Рецепт:

В одном сосуде залить сок водкой; Засыпать туда же сахар, корицу и гвоздику, а затем мешать ‒ пока сахар не растворится; Сосуд плотно закупорить и меся отстаивать в теплом и темном месте; Процедить финальную жидкость через ватный фильтр, затем ‒ разлить в бутылки и плотно закупорить. Крепость — 14-16 градусов.

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