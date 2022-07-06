Как приготовить вкусную настойку из смородины: простой рецепт

Отличная идея - собрать ягоды смородины с многочисленных кустов на даче и приготовить вкуснейшую и сладкую наливку. Которую потом хорошо выпивать в тени.
Хотя сейчас в любом магазине и супермаркете действительно можно приобрести море разливанное спиртных напитков, все же знающие люди советуют экономным хозяевам и хозяйкам повнимательней присмотреться к изготовлению спиртного в домашних условиях. Ведь это не только поможет сэкономить достаточное количество денег, но и, в общем и целом, довольно любопытный и интересный опыт.
В этот раз мы расскажем о том, как сделать вкуснейшую домашнюю наливку из смородины (чего-чего, а такого растения полно на огородах украинцев). Но, сразу необходимо отметить ‒ стоит тщательно срывать с кустов только качественные ягоды, а ни в коем случае не заплесневелые и плохие ‒ иначе вкус будущей наливки будет испорчен бесповоротно.
Наливка из смородины на водке
Такой рецепт универсален ‒ то есть можно брать и красную, и черную смородину.
Что нужно:
- ягоды– 0,3 килограмма;
- сахар – 0,15 килограмма;
- водка – пол-литра;
- вода – 0,2 литра.
Рецепт наливки из смородины на водке
- Сверху ягод насыпать сахар ‒ в сосуд на две трети его вместимости (причем прослаивать так, чтобы в конце сахарный песок покрыл ягоды);
- Сосуд на 3 дня отправить куда-нибудь в нагретое место;
- По истечении срока встряхнуть сосуд и залить туда спиртное;
- Водка должна аккуратно перекрыть уровень ягод на два-три сантиметра;
- Сосуд хорошо закупорить и отправить отстаиваться на 60 дней в неосвещенное и теплое место. Раз в неделю его нужно энергично трясти;
- Финальную жидкость прогнать через сделанный из ваты фильтр;
- Потом все нужно разбавить примерно на четверть холодной водой (но обязательно кипяченой);
- Продегустировать ‒ вдруг жидкость вышла не очень сладкой. Тогда стоит досыпать в сосуд немного сахара, а потом хорошо все перелопатить.
- Отправить в емкости для хранения, плотно закупорить. Крепость напитка не должна превышать 20-22 градусов.
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Наливка из черной смородины на водке и на соке
Что нужно:
- свежевыжатый сок из ягод – пол-литра;
- водка – пол-литра;
- сахар – 200-граммовый стакан;
- корица – щепотка;
- гвоздика – щепотка
Рецепт:
- В одном сосуде залить сок водкой;
- Засыпать туда же сахар, корицу и гвоздику, а затем мешать ‒ пока сахар не растворится;
- Сосуд плотно закупорить и меся отстаивать в теплом и темном месте;
- Процедить финальную жидкость через ватный фильтр, затем ‒ разлить в бутылки и плотно закупорить. Крепость — 14-16 градусов.
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