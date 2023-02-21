Как приготовить вкуснейшие сырники: секреты, которые сделают блюдо незабываемым

На вкус сырников может повлиять не только творог, но даже яйца и то, используете ли вы муку или манку.

Рецепт самых вкусных сырников / Коллаж фото Instagram

Завтрак, ужин, перекус, блюдо для праздничного стола - это все то, где можно использовать вкуснейшие сырники. Именно их приготовление станет отличным вариантом, если у вас осталось много творога и вы переживаете, что не успеете его скушать.

Сырники - универсальное блюдо. Даже если вы наделали много сырников, то это не станет проблемой и вам не нужно будет выбрасывать испорченное блюдо. Вы можете даже положить их в морозилку и приготовить позже уже готовые замороженные сырники.

Однако не у каждой хозяйки сырники получаются воздушными и вкусными. У одной они могут разваливаться, у другой станут слишком "резиновыми". Главред разобрался, как же приготовить вкуснейшие сырными и что для этого нужно.

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Какой брать творог для сырников

В первую очередь необходимо обратить внимание на жирность творога. Обезжиренный будет слишком кислым. Самым оптимальным вариантом будет творог с жирностью 5-9%. Тогда в ваших сырниках будет приятный творожный и сливочный вкус.

Также лучше отдать предпочтение слегка рассыпчатому, а также плотному и вязкому творогу, в котором не будет лишней жидкости. Слишком жидкий творог сделает тесто водянистым. Кроме этого вам придется добавить много муки или манки, что сделает уже готовые сырники "резиновыми".

Нужно ли добавлять белки в тесто для сырников

Существует множество рецептов теста для сырников. Кто-то добавляет целое яйцо, а кто-то лишь желток. Тут дело вкуса каждого.

Однако стоит учесть, что белок добавит лишнюю влагу, в отличие от желтка. Опытные хозяйки рекомендуют отделять желток от белка и использовать лишь желток.

Также обратите внимание на то, что большое количество сахара также может сделать тесто слишком влажным.

Что добавить: муку или манку

Считается, что мука может впитать лишнюю влагу, что улучшит творожную массу. Однако она может добавить вкус выпечки в готовом блюде, что лишнее в сырниках.

Многие используют манку, если тесто жидкое. Если оно подходящей консистенции, то манку можно использовать в качестве панировки. Однако стоит обратить внимание на то, что она может разбухнуть и сделать тесто для сырников слишком тугим.

Если не перебарщивать с этими продуктами, то лучше отдать предпочтение манке. Именно манка больше подходит для сырников.

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