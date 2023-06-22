Как приготовить сырники, если творог сухой: беспроигрышный вариант

Главред расскажет, чем разбавить сухой творог, чтобы приготовить из него сырники.

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Как приготовить сырники, если творог сухой / коллаж: Главред, фото: instagram olivia.bruxelles/tokt.dima

Творог - один из основных продуктов большого количества людей. Однако не все едят его в сыром виде, кто-то употребляет его только в готовом виде. Несмотря на то, что творог достаточно популярный и универсальный продукт, он бывает разных видов, с которыми не всегда просто работать.

Мы расскажем, чем разбавить сухой творог, чтобы легко приготовить с ним блюдо.

Что можно сделать из сухого творога - вкусные варианты

Самое привычное блюдо в рецепте которого есть творог - это сырники, однако сухой творог не лучший для приготовления этого блюда. Из творога низкой жирности лучше готовить запеканки, ленивые вареники или же творожный кекс/кексы. Также такой вид творога подходит для приготовления творожного торта.

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Какой должен быть творог для сырников - оптимальный рецепт

Так как из творога чаще всего делают сырники, мы расскажем, какой вид творога лучше всего подходит для вкусного блюда. Главное запомнить, слишком жирный творог может привести к тому, что тесто будет растекаться и с ним невозможно будет сделать что-либо, и наоборот - обезжиренный творог приведет к тому, что сырники будут "дубовыми" и "резиновыми. Следственно - лучше выбирать творог средней жирности - около 5%.

Как приготовить сырники если творог сухой - выход есть

Как мы уже сказали, сухой (обезжиренный) творог - это не лучшая идея для приготовления сырников, однако если всё же пришлось использовать такой - его можно немного "изменить".

Для использования такого творога в приготовлении сырников достаточно разбавить его кефиром, молоком или сметаной, после чего перетереть через сито или перебить блендером.

Немного более тяжелый вариант - замочить творог в воде на 12-15 часов, после чего перетереть через сито.

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