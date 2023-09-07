Как приготовить суши дома: новые легкие суши от японского шефа

Японский шеф повар делится новыми видами суши, которые легко приготовить дома.

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Дома тоже можно устроить настоящий суши-праздник / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Любите суши, но вам не терпится приготовить суши дома? Японский повар и автор книг Намико Хирасава Чен заверяет, что каждый может приготовить вкусные и красивые суши на собственной кухне. И зачастую для этого требуется всего несколько ингредиентов и базовые методы.

Что такое суши?

Прежде всего, слово суши на японском языке на самом деле означает "кислый рис". Чтобы приготовить отличные суши, нужно начать с риса.

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Рис для суши дома варится также, как и обычный. Необходимо сначала сварить японский короткозернистый рис для суши, а затем заправить его подслащенным рисовым уксусом. Как только рис немного остынет, придать ему форму для приготовления суши.

В зависимости от стиля суши их можно украшать или начинять различными ингредиентами, такими как морепродукты (как сырые, так и приготовленные) и овощи.

Ингредиенты для приготовления суши в домашних условиях

Рис для суши. Вам понадобится японский короткозернистый рис, рисовый уксус, сахар и соль. Японский шеф часто добавляет ламинарию для дополнительного аромата, но это необязательно.

Нори (водоросли). Чтобы получить нори самого высокого качества, поищите самый дорогой вариант, доступный в местных азиатских продуктовых магазинах или в Интернете.

Что можно положить в суши дома? В Японии морепродукты (сырые или свежие) являются основным ингредиентом суши. Популярный выбор — лосось, тунец, креветки, осьминоги и т.д. В некоторые виды суши также входят такие овощи, как морковь, огурец, редис дайкон, листья шисо и т.д. В зависимости от суши вы, безусловно, можете использовать любые ингредиенты, которые предпочитаете. К примеру, многие службы доставки экспериментируют с крабовыми палочками, сырами, консервами, по типу креветки или мяса криля.

Аккомпанименты для суши. Мы часто подаем соевый соус, васаби и гари (маринованный имбирь) вместе с суши.

Инструменты, которые вам понадобятся для приготовления суши дома

Коврик для суши. Если вы готовите суши-ролл, бамбуковый коврик для суши станет отличным инструментом для раскатывания суши.

Острый нож. Качественный острый нож позволяет нарезать суши идеальной формы.

Итак, какие же варианты суши можно приготовить дома.

Маки

Наверное, самым легким в приготовлении роллов считается ролл Маки. Он может быть вегетарианским, где идет только веганский сыр и овощи. А может иметь разнообразные рыбные начинки.

Для начала вам понадобится всего несколько ингредиентов, таких как тунец, огурец, нори и японский короткозерновой рис. Конечно, вы можете добавить любые другие начинки, которые вам нравятся. Попробуйте скрамбл из яиц, авокадо, полоски моркови, кимчи, имитацию краба или жареный на сковороде тофу для домашних суши-роллов.

Маки-роллы легки в приготовлении. Фото Pixabay

Темаки

Тоже отличный вариант домашних роллов. Если коротко, то из нори формируется в конверт, куда можно сложить рис и остальную начинку по вкусу.

Все — рис для суши, нори и начинки — можно приготовить заранее. За столом каждый готовит суши вручную из любимой смеси ингредиентов. Убедитесь, что у вас достаточно, чтобы удовлетворить всех.

Этот вариант суши - отличный вариант для компании. Фото Pixabay

Оторо суши

Нарезанная сырая рыба поверх рисовой подушки для суши, суши оторо — лучший способ насладиться ценной частью тунца или лосося. Слегка обжаренный тунец придаст непревзойденный вкус умами.

Оторо-суши для гурманов / Дзен.ру

Суши болл или Темари суши

Суши Темари — самые милые суши, которые можно легко приготовить дома. Эти шарообразные суши, украшенные разнообразными яркими начинками, часто подают во время таких событий, как Хинамацури (День девочек) в Японии. Дети обожают эти суши-шарики. Из них получится отличная закуска, которую можно подать на вечеринке или обеде! Вам понадобится всего лишь полиэтиленовая пленка, чтобы придать суши красивую форму.

На пленку нужно выложить рис, на рис - вашу любимую начинку. Потом пленку с ингредиентами нужно закрутить в такой шарик и отправить остыть в холодильник. Когда масса охладится - разворачивайте и наполняйте ваши тарелки цветными шариками.

Суши-темари украсят любой стол / https://www.mochimommy.com/temari-sushi/

Чираши суши

Это яркое и праздничное блюдо готовится из риса для суши, смешанного с различными овощами, а сверху разбросаны приготовленные ингредиенты. Чираши суши, буквально переводится как "разбросанные суши", — это традиционный стиль суши, который, как говорят, вдохновил на создание современной миски сашими.

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