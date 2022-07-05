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Как приготовить сочную яблочную наливку на водке и на меде: советы и рецепты

5 июля 2022, 08:00

Специально для тех людей, у которых на огороде растут яблони, мы собрали лучшие советы и рецепты, которые помогут приготовить вкусную яблочную наливку.

Яблочная наливка
Как приготовить сочную яблочную наливку на водке и на меде - советы и рецепты / коллаж фото "Алколайф" и "Столичный маркет"

Украина, как известно, очень и очень богата всяческими фруктовыми садами ‒ яблочными в первую очередь. А, стало быть, в украинских кулинарных традициях успели сформироваться рецепты множества (как минимум, сотен, а то и тысяч) всяческих вкуснейших спиртовых жидкостей, которые можно из таких фруктов сделать (и попивать в тени в жаркий день).

Но мы ограничимся двумя самыми популярными рецептами яблочных наливок.

Яблочная наливка на водке

Что нужно:

  1. яблоки созревшие – два килограмма;
  2. водка (разбавленная до 40-45 градусов спиртовая настойка либо что-нибудь аналогичное) – литр;
  3. сахар – килограмм;
  4. вода – два литра.

Рецепт яблочной наливки на водке

  • Все фрукты тщательно почистить от семечек и убрать сердцевину, а затем ‒ порезать аккуратными кусочками, которые потом аккуратно переместить в сосуд;
  • Вскипятить половину приготовленной воды, а потом постепенно охладить жидкость ‒ до 15-18 градусов по шкале Цельсия;
  • Пол-литра спиртного разбавить этой самой охлажденной водой;
  • Полученным раствором залить яблоки, а затем сосуд закупорить и переместить на десять-четырнадцать дней куда-нибудь туда, где темнота и прохлада;
  • После того, как истечет срок, извлечь сосуд и провести процесс сцеживания через марлю
  • Затем взять еще литр воды и кило сахара ‒ нужен сладкий сироп. Засыпаем сахар в воду и ставим в кастрюле на газовую плиту. Затем довести все до кипения, а потом ‒ варить на медленном огне от трех до пяти минут (при этом ложкой вычерпывать белую пену). Потом уже готовый сироп охладить до 15-18 градусов по шкале Цельсия;
  • В яблочную жидкость сперва добавить сироп, а потом еще пол-литра спиртного. Затем нужно все долго перемешивать и плотно закупоривать;
  • Сосуд с напитком снова определить куда-нибудь, где много темноты и прохлады, на двое-трое суток;
  • Финальную жидкость перелить в сосуды. Храниться она может от 14 до 16 месяцев.

Тут нужно отметить, что любые напитки, изготовленные либо из терпко-кислых, либо кислых сортов яблок, имеют довольно специфический привкус ‒ "на любителя". Соответственно, чем слаще яблоки берутся для процесса, тем более сочной и приятной на вкус будет наливка.

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Яблочная наливка

Яблочная настойка с медом

Что нужно:

  1. Яблоки – два килограмма;
  2. Водка – два литра;
  3. Вода – два литра;
  4. Сахар – стакан 200 грамм;
  5. Мед – две столовые ложки;

Рецепт яблочной настойки на меде

  • Сперва яблоки очень тщательно вымыть. Затем аккуратно вырезать среднюю часть, а потом порезать каждый фрукт на четыре части.
  • Все полученное положить в сосуд и залить спиртным.
  • Отправляем настаиваться в темном месте примерно на десять суток.
  • Жидкость профильтровываем через самодельный либо приобретенный фильтр, а затем закидываем сахарный песок, воду и мед.
  • Все нужно тщательно перемешать и поставить в темное-холодное место, а через двое-трое суток можно потихоньку начинать дегустацию.

Яблочная настойка, которая сделанная по такому рецепту, обычно получается очень сладкой, но с небольшой кислинкой. Крепость напитка – 20–25%.

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Автор: Егор Бунин
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