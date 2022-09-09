Как приготовить самый полезный и вкусный кофе

Полезный кофе можно приготовить дома / ua.depositphotos.com

Кофе стал одним из самых любимых напитков у многих людей. Часто мы пьем кофе по утрам, чтобы взбодриться. Некоторые из нас предпочитают употреблять напиток из жаренных и перемолотых зерен с молоком или даже с коньяком. Кофеманы спорят, какой способ приготовления самый полезный, а какой самый вредный. Чтобы знать, как лучше и правильно приготовить кофе, можно последовать ряду советов.

Самый вредный способ приготовления кофе

Наиболее вредным считается кофе, который был сварен нефильтрованным способом и напиток, заваренный в чашке. В таком кофе множество веществ, повышающий уровень так называемого плохого холестерина в организме.

Лучше избегать ситуации, когда гуща от кофе остается на долгое время в горячей воде.

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Не очень полезны эспрессо, капуччино, кофе по-турецки и напиток, который заваривается во френч-прессе.

К примеру, многим нравится использовать френч-пресс. Тогда не нужно приобретать дорогую кофеварку или же кофемашину, искать хороший растворимый кофе и следить за туркой, чтобы напиток "не убежал".

Однако во френч-прессе, в отличие от тех же капельных кофеварок, отсутствует бумажный фильтр – он должен удалять кофейные масла и различные вредные примеси. Впрочем, некоторые полагают, что кофе, заваренный во френч-прессе, лучше, поскольку без фильтра вкус якобы более насыщенный.

Какой способ приготовления кофе самый полезный

Технологию фильтрации кофе нельзя назвать новой и в последнее время такой вариант напитка стал все более распространенным. В кофейнях, помимо кофе из кофемашины, вам могут предложить и фильтрованный кофе. В меню можно увидеть названия пуровер, аэропресс, кемекс, калита и другие.

Особенность такого кофе заключается в том, что во время фильтрации горячая вода капает через слой молотого кофе, а специальный фильтр способствует задерживанию гущи.

Приготовление нефильтрованного кофе чем-то может быть похожим на вариант с эспрессо, но лишь отчасти. Когда готовят эспрессо, вода через слой кофе пропускается очень быстро, процесс под давлением. Помол получается мелким, а сам кофе достаточно плотно утрамбован.

В случае с фильтрованным кофе вода проходит путем слоя молотых зерен более медленно, поскольку работает только сила тяжести. Важно, чтобы между частицами кофе оставалось воздушное пространство, которое и будет пропускать жидкость.

Как сварить фильтрованный кофе дома

Сварить кофе через фильтр вы можете где угодно – дома, в офисе, или и вовсе в поездке. Понадобятся горячая вода и специальные приспособления для фильтрации.

Но можно и дома приготовить фильтрованный кофе без кемексов, пуроверов и калиты.

Самодельный вариант такого аппарата придет вам на помощь. Нужны лейка-воронка и кухонные полотенца (сложенные в несколько раз неароматические салфетки).

Используя бумагу, сделайте конус, положите его в воронку

Воронку поставить над своей чашкой

Насыпайте кофе среднего помола, лучше всего – чайную ложку с горкой на порцию

Вскипятите воду. Нужно подождать минуту, чтобы она чуть-чуть остыла

Аккуратно проливайте воду через кофе, нужно делать это тонкой струйкой, движениями по кругу

Можете попробовать чуть-чуть перемешать ложкой, но следите за тем, чтобы не порвалась бумага.

Если вам понравится пить фильтрованный кофе – на следующий раз вы можете приобрести аппарат для его приготовления.