Как приготовить полезный бутерброд - комментарий диетолога / УНИАН

Есть определенный рецепт бутерброда, который будет полезен для тела. Об этом рассказала известный врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью Радио Sputnik.

По словам специалиста, при приготовлении этой закуски нужно использовать черный хлеб и добавлять больше овощей. Хлеб можно заменить не только на черный, но на серый или цельнозерновой, а сверху класть любой белково-жировой продукт вроде колбасы или сыра. В бутербродах также не хватает клетчатки, отметила она.

"Главное понимать: чтобы сделать бутерброд реально полезным, надо к условным 100 граммам бутерброда добавлять еще 100 граммов овощей или фруктов, а лучше — 200 граммов. То есть клетчатки должно быть в два раза больше, чем остальных ингредиентов", — рассказала эксперт.

До того гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Сергей Вялов говорил об опасности продуктов, которые люди привыкли потреблять во время завтрака. Он особо отметил, что бутерброды с сыром и маслом негативно сказываются на работе сердца и поджелудочной железы.

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