Как приготовить омлет из одного яйца: бюджетный и вкусный завтрак обеспечен

Завтрак - одна из самых важный частей дня, которая влияет на продуктивность и энергичность человека. Как приготовить вкусный омлет - расскажем далее.

Как приготовить омлет из одного яйца / pixabay.com

Яйца на завтрак в любом виде - традиционная и хорошая идея. Часто из них готовят не только яичницу, но и омлет. О том, как это сделать, если в холодильнике одно яйцо или нет молока - Главред расскажет сегодня.

Как приготовить омлет из одного яйца - это возможно

Питательный и вкусный омлет можно приготовить даже если в холодильнике всего одно яйцо. Для того, чтобы это сделать - необходимо яйцо, молоко (4 ст. ложки), мука (2 ст. ложки) и немного зелени.

Начните приготовление со взбивания яйца до легкой пены, можно добавить немного соли. Затем поочередно влейте молоко, перемешайте и аккуратно всыпьте муку. Размешайте смесь до однородного состояния и приступайте к обжариванию. Также можно добавить зелень.

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Примечание: если смесь выходит слишком густой - можно добавить несколько ложек минеральной воды.

Что добавить в омлет вместо молока - на случай, если ингредиента не оказалось

Не стоит отменять омлет в меню на завтрак, если у вас нет молока. Это простой блюдо можно приготовить и без него.

Пышность и нежность омлета не изменится, если молоко в рецепте заменить на небольшое количество кипяченой воды. Также вкус отнюдь не станет хуже, если в омлете не будет жидкости, кроме взбитых яиц и только. Главное, не забывать делать вкус интереснее специями.

Как приготовить омлет чтобы он не подгорел - главный секрет обжаривания

В приготовлении омлета без пригорания играют роль два фактора - взбивание яиц и качество сковороды.

Идеальной посудой для приготовления этого блюда считается чугунная сковорода с толстым дном и антипригарным покрытием. В случае, если ваша сковорода из алюминия - ее можно прокалить с солью или приготовить омлет в духовке.

Что касается яиц - реже всего пригорают яйца, которые с остальными ингредиентами взбивались венчиком, а не миксером. Кремовая текстура, в отличие от пенной - имеет меньше шансов подгореть.

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