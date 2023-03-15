Как приготовить манку на молоке: вкус детства напомнит о беззаботности

Манная каша - одна из самых нежных круп, ассоциирующихся с детством. В её приготовлении есть несколько важных особенностей, их желательно учесть.

Как приготовить манку на молоке / коллаж фото pexels.com

Для того, чтобы приготовить манную кашу приятной консистенции и вкуса, нужно знать особенности пропорций и времени приготовления. Этот вид крупы, как и многие другие можно приготовить и на молоке и на воде. Главное - не переварить.

Сколько по времени надо варить манную кашу - необходимое условие

Время варения каши и действия во время него - два самых важных условия. Для того, чтобы каша была в меру густой, необходимо учитывать не только пропорции, но и величину огня, а также время. На маленьком огне манная каша варится около 5-7 минут. Желательно выдерживать это время, потому как оно самое оптимальное.

Как приготовить манку на молоке - простой рецепт

Манную кашу на молоке предпочитают те, кто любит более насыщенный вкус. На молоке крупа получается также более жирной, чем на воде.

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Для того, чтобы ее приготовить, необходимо понимать пропорции. Как правило, на один стакан молока используют одну столовую ложку манки.

Молоко необходимо довести до кипения и сразу после этого убавить огонь. В этот момент начинается самое ответственное задание - манку нужно всыпать мелкой струйкой при этом постоянно помешивая. Только постоянное помешивание может помочь избежать комков, которые все так не любят.

Как варить манку на воде - проще некуда

Манка на воде - вкусное и простое блюдо, когда дома практически ничего нет. Как и в рецепте с манкой на молоке - для начала необходимо довести воду до кипения. Для того, чтобы манка была насыщеннее - лучше добавить в воду сахар. Сразу после кипения, по стандарту, убавляем огонь и всыпаем крупу, постоянно помешивая. Пропорции приготовления манной каши на воде абсолютно такие же, как и на молоке: 1 столовая ложка крупы на 1 стакан воды.

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