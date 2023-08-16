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Как приготовить куриное бедро: самые легкие и быстрые способы

Алена Кюпели
16 августа 2023, 12:39 обновлено 16 августа, 12:47
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Куриные бедра - очень универсальный продукт. Его можно готовить разными способами и все они вкусные.
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Куриные бедра немного более жирные по сравнению с куриной грулкой / 1zoom.ru

Если ваш еженедельный список покупок обычно включает в себя упаковку куриных грудок, пришло время пересмотреть выбор. Куриные бедра — это нежная и вкусная альтернатива обычным куриным грудкам без костей и кожи. Хотя в них немного больше жира и калорий, чем в грудке, благодаря более высокому содержанию жира они по-прежнему богаты белком.

Есть способы приготовления, позволяющие свести жир и калории к минимуму.

Как лучше всего готовить куриные бедра:

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Как готовить бедро куриное

Каждый способ приготовления куриных бедрышек дает восхитительный результат. Тем не менее, некоторые блюда получаются лучше при определенных способах приготовления, поэтому используйте это руководство Главреда, чтобы сделать правильный выбор для своего блюда.

Как приготовить куриные бедра в духовке

Куриные бедра без костей — это самый быстрый вариант приготовления, а запекание бедер с кожей в духовке может дать хрустящую поверхность даже без куриной кожи. Благодаря равномерному нагреву духовки, мясо на кости также может приготовиться равномерно.

1. Разогрейте духовку. Нагрейте духовку до 200 градусов и поместите решетку в середину духовки.

2. Приправьте бедра любой начинкой, маринадом или соусом по вашему желанию. Поместите куриные бедра в стеклянную или керамическую посуду, пригодную для использования в духовке.

3. Сколько по времени запекать куриные бедра? Запекать до готовности. Куриные бедра без костей и кожи готовятся быстро, от 15 до 20 минут, в зависимости от размера. Бедра с костью, однако, требуют немного больше времени, от 25 до 30 минут. Используйте термометр для измерения внутренней температуры бедер. Они готовы, когда температура достигает 75 градусов.

4. Дайте отдохнуть. Выньте блюдо из духовки и дайте курице отдохнуть 5–10 минут перед подачей на стол. Это поможет мясу сохранить как можно больше влаги, чтобы белок не высыхал, когда вы его нарезаете.

Как приготовить куриные бедра на сковороде

Для блюд на сковороде куриные бедра — невероятно вкусный и быстрый вариант приготовления, особенно без костей и без кожи. Вы можете использовать бедро с костью, но имейте в виду, что потребуется дополнительное время для приготовления. Другие ингредиенты на сковороде, такие как овощи или крупы, могут перевариться за время, необходимое для приготовления курицы.

1. Разогрейте сковороду. Нагрейте немного оливкового масла первого отжима в кастрюле на среднем огне.

2. Поместите курицу в кастрюлю. Как только курица будет приправлена и сковорода хорошо нагрета, положите курицу кожей вниз на сковороду. Старайтесь не переполнять кастрюлю; соки создадут паровой эффект и предотвратят появление хрустящей корочки и подрумянивания кожи.

3. Сколько надо жарить куриные бедра на сковороде? Переверните курицу. Через 5-7 минут переверните курицу. Готовьте еще 5-7 минут или пока внутренняя температура не достигнет 75 градусов. Куриные бедра с костями могут потребовать больше времени для приготовления, чтобы достичь этой температуры.

4. Дайте отдохнуть. Когда курица прогреется, выньте ее из кастрюли и дайте бедрам постоять 5–10 минут.

Как готовить курицу в мультиварке

Хотя вы можете просто "настроить и забыть", чтобы приготовить курицу в кастрюле быстрого приготовления, мы рекомендуем сначала использовать режим тушения, чтобы получить приятную хрустящую корочку на мясе, особенно на бедрах с кожей. Если вы готовите куриные бедра с костями, добавьте немного дополнительного времени, чтобы они полностью прожарились.

1. Разогрейте масло в режиме "Тушение". Включите мультиварку на режим "Тушение", добавьте немного оливкового масла и дайте ему нагреться, прежде чем добавлять курицу.

2. Обжарить курицу. Добавьте приправленную курицу и готовьте, перевернув один раз, пока слегка не подрумянится с обеих сторон, по 2-3 минуты с каждой стороны.

3. Увеличьте давление. Закройте и зафиксируйте крышку. Готовить при высоком давлении 8 минут.

4. Дайте отдохнуть. Ослабьте давление, затем дайте бедрам постоять 5–10 минут перед подачей на стол.

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