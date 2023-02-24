Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяек

Главред рассказывает, что нужно сделать, чтобы горох сварился гораздо быстрее.

Как быстро сварить горох? / ua.depositphotos.com

Приготовление обеда или ужина может занимать много времени, поэтому хозяйки постоянно ищут быстрые и эффективные способы сократить время приготовления блюд. И хотя кажется, что гороховый суп требует долгого времени приготовления, опытные хозяйки знают способ, как сварить его за 5 минут. Сегодня Главред расскажет, что нужно сделать, чтобы горох сварился быстрее.

Если вы хотите сократить время приготовления горохового супа, независимо от того, используете ли вы колотый, шлифованный или цельный горох, замочите его в воде на ночь.

На следующий день можно начинать приготовление супа. Для этого нужно наполнить кастрюлю водой и добавить все необходимые ингредиенты, включая картофель.

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Далее слейте воду из гороха, который вы замочили вечером, и измельчите его в блендере или мясорубке до состояния крупы среднего помола. Добавьте полученную массу в кастрюлю с зажаркой и начинайте варить.

Всего за 5 минут ваш горох полностью разварится, а суп станет густым и ароматным. Нет необходимости ждать 3 часа, пока горох разварится.

Если вы хотите получить суп кремовой консистенции, можно процедить его сквозь сито. Затем добавьте соль, перец, мелко нарезанную зелень или хрустящие шкварки по своему вкусу.

Теперь у вас есть быстрый и вкусный гороховый суп. Готовьте с любовью и удивляйте своими кулинарными шедеврами своих друзей и знакомых.

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