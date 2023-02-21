Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фарш

Главред рассказывает, чем можно разбавить фарш для котлет, чтобы наготовить целую гору этих вкусностей.

Чем можно разбавить фарш для котлет? / ua.depositphotos.com

Не обязательно иметь 100% мясной фарш, чтобы сделать восхитительные и невероятно вкусные котлеты. Существует множество способов приготовления этого блюда из небольшого количества фарша. Один из самых простых и распространенных способов – добавить в фарш хлеб, который был предварительно размочен в воде. Однако существуют другие интересные варианты, о которых могут знать не все хозяйки. Главред рассказывает, чем можно разбавить фарш для котлет, чтобы наготовить целую гору этих вкусностей.

Есть несколько ингредиентов, которые можно добавить в фарш для котлет, чтобы придать им особый вкус и текстуру. Один из таких ингредиентов – это картофель. Ее просто натирают в сыром виде и добавляют в фарш. Для 1 кг фарша обычно достаточно 2-3 картофелин. Именно картофель сделает котлеты более нежными на вкус.

Другой ингредиент – это овсяные хлопья, которые сделают бюджетные котлеты воздушными, диетическими и обогащенными клетчаткой. На 1 кг фарша хватит одного стакана хлопьев.

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Кабачки также можно использовать для приготовления котлет. Благодаря кабачкам в блюде будет гораздо меньше калорий, что полезно для тех, кто следит за своей фигурой. Для 1 кг фарша обычно достаточно 0,5 кг кабачкового пюре.

Также можно добавить в фарш для котлет манную крупу. Для 1 кг фарша обычно достаточно 5-6 ложек манки. Заметьте, что перед приготовлением котлет, фаршу нужно настояться на протяжении 30 минут.

Кроме того, в фарш можно добавлять немного твердого сыра. Количество твердого сыра, который можно добавить в 1 кг фарша для котлет, зависит от желаемого результата и личных предпочтений. Обычно добавляют от 50 до 100 граммов твердого сыра на 1 кг фарша. Однако, если хотите более насыщенный вкус сыра в котлетах, можете добавить больше.

Также не забудьте добавить в фарш для котлет разнообразные специи: петрушку, укроп, базилик, чеснок, лук, соль и перец. Это классические ингредиенты, которые придадут вкус вашим котлетам.

Смотрите видео-рецепт вкусных котлет с овсяными хлопьями

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