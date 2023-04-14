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Как приготовить фантастический печеночный паштет: безумные секреты, которые приведут в восторг

Алина Дембицкая
14 апреля 2023, 16:54 обновлено 14 апреля, 16:54
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Главред отвечает на часто задаваемые вопросы, которые возникают во время приготовления печеночного паштета.
паштет
Как приготовить паштет? / Скриншот YouTube

Печеночный паштет – замечательная закуска к столу, которая всех восхищает своим нежным вкусом. В магазинах и супермаркетах есть огромный выбор паштетов на любой вкус. Однако, согласитесь, лучше всего смакует домашний паштет, приготовленный собственноручно. К тому же готовить его очень просто. Стоит лишь знать некоторые простые секреты, которые помогут сделать вкус блюда фееричным. Главред отвечает на часто задаваемые вопросы, которые возникают во время приготовления печеночного паштета.

Какая печень подходит для паштета?

Для приготовления вкусного печеночного паштета лучше всего подойдет куриная, свиная, говяжья, гусиная или утиная печень. А вот кроличью или индюшачью печень используют для приготовления паштета гораздо реже.

Как подготовить печень для паштета?

Перед тем как готовить паштет, печень нужно обработать. А именно, с нее нужно снять пленки. Также тщательно осмотрите печень на наличие сосудов, кровяных сгустков и желчных протоков и обязательно удалите их с помощью острого ножа. В противном случае печень будет горчить, в связи с чем вкус блюда будет испорченным.

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Кстати, если вы хотите, чтобы печеночный паштет был очень нежным, то нужно замочить печень в молоке или сливках. Просто залейте предварительно очищенную печень молоком или сливками и поставьте ее в холодильник на 3-4 часа. За это время молоко (или сливки) впитает в себя всю горечь из печени. После такого вымачивания печень просто будет таять во рту.

Печень для паштета варить или жарить?

Многие хозяйки задаются вопросом, как лучше термически обработать печень для паштета. Здесь все зависит сугубо от ваших предпочтений, ведь печень можно варить, жарить или тушить. Если вы решили варить печень, то можете ее порезать на кусочки, сэкономив таким образом время на ее термическую обработку. В таком случае печень будет готова уже через 10-15 минут.

Также можете пожарить печень или протушить с добавлением разнообразных специй. Тогда печень пропитается фантастическим ароматом и приобретет насыщенный и нежный вкус.

Какие специи лучше всего подходят для печеночного паштета?

Опытные хозяйки, кроме соли и перца, добавляют в печеночный паштет мускатный орех, лавровый лист, розмарин и тмин. Кроме того, печеночный паштет будет очень вкусным и ароматным, если добавить к нему вино, коньяк или херес.

Что еще можно добавить в печеночный паштет?

Чтобы ваш авторский печеночный паштет удивил всех своим восхитительным вкусом, можете добавить к нему некоторые другие ингредиенты, которые хорошо компонуются с печенью. А именно: сливки и сливочное масло, яичные желтки, предварительно обжаренный лук с морковью, грибы, зелень, чернослив или грецкие орехи.

Как хранить паштет из куриной печени?

Когда вы уже приготовили паштет, то его нужно сложить в формочку и залить слоем растопленного сливочного масла. Это нужно для того, чтобы готовый паштет не заветрился. Кроме того, паштет можно положить на пищевую пленку и сформировать из него рулетик. Обратите внимание, что блюдо будет еще вкуснее, если слои паштета чередовать с кусочками сливочного масла. После этого паштет нужно положить в холодильник.

Сколько хранится домашний паштет?

Домашний паштет хранится очень мало – 3-5 дней. Поэтому сразу готовить много паштета нет смысла.

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